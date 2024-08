Messina Night Show, a sorpresa vincono in tre al galà di Piazza Unione Europea

Le vincitrici raggiungono Caterina Milo alla finale nazionale di "Una Ragazza per il cinema"

MESSINA – Si è concluso con una sorpresa il Messina Night Show, spettacolo di moda che si è tenuto la sera dell’11 agosto in Piazza Unione Europea, davanti Palazzo Zanca. Il galà era valido per la seconda tappa regionale del 36esimo concorso “Una ragazza per il cinema” e valeva l’accesso alle finali nazionali che si disputeranno a Taormina l’8 settembre. A “qualificarsi”, in fatti, sono state in tre: Martina Tita di 19 anni, arrivata prima, e le seconde ex aequo Sabrina Amenta e Victoria Bombaci, di 16 e 14 anni.

Le partecipanti

Erano 24 le ragazze a contendersi i due titoli di finaliste nazionali: Gaia Seminara, Kirsten Sac Sac, Eliana Consolo, Sirya Marano, Valentina Romano, Jayla Russo, Sofia Laudini, Rebecca Previtera, Noemi Giuliano, Giada Scaringi, Victoria Bombaci, Sabrina Amenta, Alessia Cardile, Maria Anna Bellinghieri, Ilary Ferrante, Mariangela Schillaci, Rebecca Clemente, Angelica Rossi, Elena Bello, Melissa Natalia Bonadio, Selene Gironi, Benedetta Pulejo, Giulia Raffa, Martina Tito. Le tre vincitrici andranno in finale e raggiungeranno la vincitrice della prima tappa, Caterina Milo di 16 anni. Selene Gironi, invece, si è aggiudicata la fascia di Miss Città dello Stretto.

Ma è stato un grande spettacolo, quello organizzato dall’Agenzia Karamella di Giovanni Grasso e inserito nel Cartellone Agosto Messinese 2024, con il patrocinio del Comune di Messina e dell’Assessorato alla Cultura. Presenti il deputato nazionale Francesco Gallo e l’assessore alla Cultura, Enzo Caruso. L’evento è stato presentato da Natale Munaò, speaker radiofonico e cantante, Antonella Romeo di Radio Antenna dello Stretto e Federica Gulino, makeup artist e direttrice della Diadeah Academy, che ha curato il trucco delle modelle.

La giuria era composta da: Angelo Saeli, organizzatore di eventi Telethon; Ester Isaja, avvocato e componente dell’ufficio stampa nazionale di Una Ragazza per il Cinema; Morena Aquila, pittrice; Roberto Aquila; Carmela Gualtieri, organizzatrice di serate karaoke e attrice; Luigi Cucinotta, architetto e giocatore della Nazionale over 75 di basket; Natalì Sirotina, impiegata del Ministero dell’Interno; Annamaria Argento, imprenditrice e presidente Fidapa Sez. Messina Capo Peloro; Fabio Di Bella, artista. Tra gli ospiti la cantante Roberta Bonanno, la ballerina Roberta Pennisi in arte Lady Kent, la promessa della musica italiana Giada Giordano, la violinista Luisa Grasso, il sassofonista Samyr Guarrera e la miss Alice Carbonaro.