Messina non è una città per pedoni, morto l'anziano investito lo scorso 23 settembre - Tempostretto

Secondo incidente mortale in via La Farina in un mese

MESSINA – È morto l’anziano investito in via La Farina. Aveva attraversato la strada, intorno alle 20 dello scorso 23 settembre, ed era stato investito da una moto. 77 anni, Antonio Utano era ricoverato al Papardo ed è deceduto oggi in seguito alle gravi ferite riportate. Nello stesso mese, il 12 settembre, un uomo di 87 anni è morto sempre in via La Farina, dall’altra parte della strada, investito da un’auto. Le indagini sono in corso.

Dato il numero elevato di incidenti, per fortuna non tutti così gravi, appare decisivo avviare una riflessione sulla sicurezza stradale, da accompagnare a quella sul Ptgu, Piano generale del traffico urbano, approvato dal Consiglio comunale,