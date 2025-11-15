Messina. Non si ferma all’alt e aggredisce un agente, arrestato 19enne

Durante la fuga ha rischiato di investire alcuni pedoni

Gli agenti della Polizia di Stato di Messina hanno arrestato in flagranza di reato un messinese, diciannovenne, poiché resosi responsabile di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, la notte scorsa, in zona sud.

Gli agenti lo avevano fermato a bordo di un’auto ma il ragazzo è scappato a folle velocità, sulla Strada Statale 114, con manovre repentine e azzardate, mettendo in pericolo le auto in transito.

Poi è entrato in tangenziale, percorsa a fortissima velocità, è uscito a Boccetta e si è diretto a Cristo Re, dove ha rischiato di investire alcune persone ed ha finito la sua corsa su due auto in sosta.

All’arrivo degli agenti ne ha colpito uno in faccia, provocandogli lesioni poi giudicate guaribili in sette giorni. Infine è stato portato in Tribunale in attesa del rito direttissimo.