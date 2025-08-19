Messina. Nuove case popolari, il punto sui progetti del PinQua

Dai vecchi quartieri baraccati alle ex caserme, 300 nuove case finanziate con il Piano per la Qualità dell’Abitare

Bisconte, Fondo Fucile, Annunziata e le ex Caserme. Un cospicuo numero di nuove case popolari dovrà essere realizzato grazie al PinQua (Qualità dell’abitare). Ma saranno meno rispetto ai programmi iniziali, dopo le proteste di chi chiedeva di evitare nuovi ghetti.

Bisconte

A Bisconte la proposta di variante prevede di realizzare 2 su 6 palazzine alloggi (palazzine E-F site sul lato sud del sito, scelta dettata dalla condizione che le palazzine non impattano con le aree oggetto di bonifica ambientale) più il totale delle opere di urbanizzazione e della palazzina servizi numero1 (asilo nido e spazi di quartiere). Ciò consente in primo luogo di riqualificare per intero l’area ex baraccata (uno degli obiettivi del Pinqua), di realizzare 40 case nuove ad un costo totale di 20 milione di euro.

I lavori, valore contrattuale di 17 milioni 727mila euro più iva al 10 %, sono stati affidati alla Cosedil spa, che ha offerto un ribasso del 12,19 % e consegnati il 31 marzo 2025. Nei primi mesi si è provveduto alla rimozione della rete gas, dei rifiuti, alla bonifica bellica e alla scerbatura. La fine lavori, come per tutti i finanziamenti Pnrr, sarebbe prevista a marzo 2026, ma si spera in una necessaria proroga.

Fondo Fucile

A Fondo Fucile la proposta di variante prevede di realizzare 4 su 6 palazzine alloggi (palazzine G-F-A-E site sul lato ovest del sito) più il totale delle opere di urbanizzazione. Saranno realizzate 50 case nuove ad un costo totale di 16 milioni 400mila euro. Tra i fabbricati è prevista una zona a verde e servizi con parcheggi, viabilità interna, orti urbani e campetto di calcio. Nell’area confinante esclusa dal progetto Pinqua è in fase di realizzazione un parco urbano con fondi Pui Pnrr.

La Cosedil, con lo stesso ribasso, si è aggiudicata anche questi lavori di esecuzione del Lotto 2-I Stralcio funzionale, del valore contrattuale di 14 milioni 470mila euro più Iva al 10%. La consegna è avvenuta il 18 marzo 2025, il cantiere è stato allestito e sono state svolte le operazioni di scerbatura, rimozione rifiuti e verifica bellica preventiva. La costruzione delle palazzine residenziali dovrebbe iniziare a settembre e, anche in questo caso, teoricamente concludersi a marzo 2026.

Annunziata

Variante anche all’Annunziata, dove il numero di case previste è stato dimezzato (restano quelle sul lato est del sito verso la vasca di laminazione) mentre è previsto il totale delle opere di urbanizzazione. Sarà riqualificata per intero l’area ex baraccata e saranno realizzate 27 nuove case per un costo lavori di 6 milioni 270mila euro.

I lavori sono stati affidati alla Leil Costruzioni ma non ancora iniziati.

Ex Caserme Sabato e Nervesa

Prevista, poi, la realizzazione di 56 case sul sito dell’ex Caserma Sabato (9 milioni 316mila euro) e 94 in quello dell’ex Caserma Nervesa (12 milioni, con demolizione e ricostruzione di tre palazzine).

I lavori sono conclusi con il Primo lotto di demolizione dei due fabbricati fatiscenti della Caserma Sabato per l’importo contrattuale di 313mila euro più Iva 10% affidati al Consorzio Integra soc. coop.. Il Gruppo di progettazione Aicom-Ghea ha consegnato il progetto esecutivo di ristrutturazione di appartamenti degli edifici esistenti A-B-C-D (palazzina C stralcio successivo) per produrre 50 nuove case popolari per il valore di contratto di 8 milioni 559mila euro più iva al 10 %, I lavori di ristrutturazione sono in esecuzione per un avanzamento del 40% (terzo sal) e conclusione prevista nel dicembre 2025.

Alla Caserma Nervesa i lavori di demolizione delle palazzine del lotto, dopo il rilascio dell’immobile dal demanio statale, sono stati avviati dal Consorzio Integra nel mese di aprile 2025 e sono in fase di esecuzione (nella foto). Il progetto esecutivo della costruzione delle palazzine residenziali per un totale di 94 case è stato completato e ora si attende la consegna lavori al Consorzio Integra.

Parco di Camaro Sottomontagna

Infine un progetto che non riguarda la costruzione di case ma di un parco, a Camaro Sottomontagna, sotto il ponte della vecchia ferrovia. La quota lavori prevista è di 1 milione 110mila euro e l’appalto integrato di progettazione esecutiva e esecuzione delle opere è stato affidato alla Iseco srl. Da poco concluso lo sbaraccamento, si attende ora la consegna dei lavori.