Messina. Nuovi uffici dell'Autorità Portuale in Zona Falcata - Tempostretto

Non più in Fiera, ma nella Falce, che dovrà diventare un luogo di aggregazione e sviluppo

La nuova palazzina degli uffici dell’Autorità Portuale non si farà più in Fiera. Ma resta necessaria perché nei prossimi anni il personale dell’Ente sarà quasi triplicato.

Da qui la scelta di incaricare un affermato studio di progettazione internazionale, con sede anche a Pace del Mela (ME), di elaborare un progetto di fattibilità tecnico-economica per realizzare, in un area demaniale di zona Falcata prontamente utilizzabile allo scopo, un edificio dove insediare le funzioni già previste con l’intervento nell’area della ex fiera oltre a spazi destinati agli operatori portuali per attività sia di rappresentanza che per lo sviluppo e gestione della portualità e dei servizi connessi.

“L’importante fase di confronto con la cittadinanza e le istituzioni svoltasi nell’ambito della procedura per l’avvio del concorso di progettazione del fronte mare tra i torrenti Boccetta ed Annunziata – dice il presidente Mario Mega – aveva fatto emergere delle situazioni che non potevano lasciarci indifferenti. Questa attuale scelta conferma in pieno la volontà del nostro Ente di procedere per una reale riqualificazione di tutta l’area nord dell’ambito portuale di Messina sviluppando le funzioni previste dal Piano Regolatore Portuale vigente senza tuttavia comprimere le esigenze di crescita del nostro Ente ma anzi rilanciandole con la previsione di consentire anche lo svolgimento di ulteriori funzioni a servizio della crescita del porto. In più la scelta di intervenire nella zona Falcata vuole essere un segnale di grande attenzione verso quell’area che dovrà nel futuro tornare ad essere un luogo di aggregazione e di sviluppo della portualità in piena sinergia con le funzioni urbane che la centralità dell’area comporta”.

