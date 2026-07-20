 Messina, oggi e domani allerta rossa per rischio incendi e ondate di calore

Messina, oggi e domani allerta rossa per rischio incendi e ondate di calore

Redazione

Messina, oggi e domani allerta rossa per rischio incendi e ondate di calore

lunedì 20 Luglio 2026 - 06:30

ll bollettino prevede un livello 3. Il sindaco invita la cittadinanza alla prudenza. Rimane chiuso il Centro estivo di Villa Dante

MESSINA – Allerta rossa per rischio incendi e ondate di calore a Messina. Il bollettino Soris (Sala operativa regionale integrata siciliana) del Dipartimento regionale della Protezione civile, diramato nel pomeriggio di domenica, prevede per la giornata di oggi, e per le successive 24 ore, un livello di allerta rossa (livello 3) per le ondate di calore e un livello di allerta rossa per il rischio incendi nel territorio del Comune di Messina.

“In considerazione delle temperature eccezionalmente elevate previste e a tutela della salute pubblica, il sindaco Federico Basile invita la cittadinanza alla massima prudenza e ad adottare tutte le necessarie precauzioni, con particolare attenzione alle persone più fragili”.

Il Centro estivo di Villa Dante rimane chiuso

A seguito dell’allerta diramata dalla Protezione civile, l’Azienda Speciale Messina Social City ha comunicato che, nella giornata di oggi il Centro estivo di Villa Dante resta chiuso. “La misura è stata adottata in via precauzionale per prevenire i rischi connessi alle temperature particolarmente elevate e salvaguardare la salute dei bambini, degli educatori e di tutto il personale impegnato nelle attività del Centro”, viene evidenziato dal Comune.

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