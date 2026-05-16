Messina, oggi la Festa di Sant’Annibale

Stasera a Messina il clou con la benedizione delle gardenie e la processione del Santo

MESSINA – Il concerto “Note di Pace” degli alunni della scuola primaria Annibale Maria di Francia “Spirito Santo” è stato ieri uno dei primi intrattenimenti musicali organizzati per la festa di Sant’Annibale che si celebra oggi. La corale è stata diretta dalla maestra Rosa Villari con la partecipazione di Andrea Gialloreto. I momenti musicali proseguiranno oggi, alle ore 19, con il concerto per violino e arpa del duo Francesco Tusa e Alessia Pitali dal titolo “S. Annibale profeta di pace” alla Basilica di Sant’Antonio.

La giornata di oggi, 22esimo anniversario della canonizzazione del santo messinese, prevede alle ore 18 il solenne pontificale presieduto dal cardinale Gerhard Ludwig Müller, alle 19.15 benedizione delle gardenie e alle 19.30 la solenne processione con il busto reliquiario di San Annibale per le vie della città.

La mattina le messe si tengono come di consueto alle 7.30, 9, 10, 11 e 12.

In occasione dei solenni festeggiamenti sotto i portici di Piazza Lo Sardo (ex Piazza del Popolo) verranno distribuiti i panini benedetti di Padre Francia (ore 8-12, 16-18).

Il programma di sabato 16 maggio

Sabato 16 maggio, festa di S. Annibale, durante la giornata si susseguiranno le varie celebrazioni in Basilica, dove è esposto il venerato corpo del Santo dopo la ricognizione canonica e la realizzazione delle nuove fattezze umane del volto e delle mani. Alle ore 18, il solenne Pontificale presieduto dal cardinale Gerhard Ludwig Müller, prefetto emerito del Dicastero per la Dottrina della Fede. L’Atto di Affidamento delle Confraternite al Santo messinese è affidato al presidente del Centro Confraternale Interdiocesano. Il piccolo Coro dei ragazzi dello “Spirito Santo” intonerà l’inno a S. Annibale.

Subito dopo la Santa Messa, sulla via S. Cecilia, avrà luogo la Benedizione delle Gardenie a ricordo del miracolo compiuto da S. Annibale a un fioraio della città, e l’inizio della processione del Santo con il busto reliquiario contenente le reliquie di una “massa cordis” del suo corpo per le vie: Cesare Battisti, Nicola Fabrizi, Santuario Madonna del Carmine, Antonio Martino, Piazza Lo Sardo, Chiesa Spirito Santo, dove i ragazzi intoneranno l’inno a S. Annibale sulla scalinata della Chiesa. Poi la processione proseguirà per via Antonio Martino, Piazza Annibale Di Francia e rientro in Basilica.

Durante le Sante Messe della mattina del 16 maggio saranno distribuite le gardenie benedette davanti al Santuario. Inoltre, sarà allestita un’infiorata a cura dei ragazzi dell’Istituto Spirito Santo davanti alla Chiesa dello Spirito Santo.