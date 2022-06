Messina. Oggi Pier Ferdinando Casini ospite dell'Università - Tempostretto

Il senatore ed ex presidente della Camera in città per la presentazione di un libro su Nilde Iotti

Il presidente dell’Interparlamentare italiana, Pier Ferdinando Casini, sarà a Messina oggi per presentare il libro ,’Nilde Iotti e il Pci Due centenari, una Storia’, curato da Angela Bottari, Vittoria Calabrò, Daniela Novarese, Enza Pelleriti, Livia Turco ed edito da Donzelli.

Il già presidente della Camera dei deputati è ospite dell’Università di Messina, inizio alle ore 15 al Palazzo del Rettorato, per discutere del volume insieme alla professoressa Stefania Mazzone, docente di Storia delle dottrine politiche all’Università di Catania.

L’evento sarà aperto dal rettore dell’ateneo messinese, professore Salvatore Cuzzocrea. Coordinerà i lavori la professoressa Giovanna Spatari, prorettrice con delega al Welfare e alle Politiche di genere.

Il volume, redatto lo scorso anno in occasione del centenario della nascita di Nilde Iotti e della formazione del Partito Comunista d’Italia, raccoglie gli atti del seminario organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche.

Per l’occasione verranno consegnati gli attestati del ciclo di seminari “La violenza di genere: riconoscimento e strumenti di contrasto”.