Messina, oltre 1.800 posti letto in tre nuovi studentati universitari

Primo sì per la struttura "Policlinico". Mercoledì in commissione le altre due "Archimede" e "Centro": poi si andrà in Consiglio

MESSINA – Messina sempre più città universitaria. O almeno è questa l’idea a cui si sta lavorando da anni e che porterà anche alla nascita di tre nuovi studentati. In totale saranno messi a disposizione oltre 1.800 posti divisi in tre strutture. L’iter è già stato avviato e si passerà anche dal Consiglio comunale. Tutte le opere saranno realizzate con i fondi del Pnrr.

Studentato “Policlinico”: c’è il sì della commissione

La prima delle tre delibere riguarda una struttura da 504 posti a Minissale, denominata “Policlinico” per la vicinanza con l’Ospedale universitario. È stata già trattata (e approvata) mercoledì scorso dalla sesta commissione consiliare presieduta da Giuseppe Busà, alla presenza del vicesindaco Salvatore Mondello. Sarà una struttura di 6 piani a cui se ne aggiungeranno 2 seminterrati.

Studentati “Archimede” e “Centro” in commissione mercoledì

Le altre due, invece, saranno trattate in aula mercoledì prossimo. Di queste, una riguarda ben 1.080 posti letto per il fabbricato “Archimede”, alto 12 piani (10 più 2 seminterrati), l’altra 255 per la struttura denominata “Centro” (9 piani fuori terra e 2 interrati). Sorgeranno rispettivamente nei pressi dell’omonimo Liceo e su via Catania, a pochi passi dalla rotatoria del Viale Europa. Zone centrali, quindi, che andrebbero a servire le sedi universitarie nel cuore della città.

Messina, per gli studentati 37 milioni dal Pnrr

Serviranno altri due sì e poi il passaggio in Consiglio comunale. Soltanto dopo la Zanklon Capital, azienda vincitrice del bando per la costruzione, potrà partire con l’opera. L’investimento totale sarà di 37 milioni di euro. Tra stanze da letto, cucine, zone cumini e aree studio o sport, la vita degli studenti fuori sede a Messina potrebbe drasticamente cambiare.