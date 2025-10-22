 Messina. Oltre 450 donne al Villaggio della Salute Komen promosso da C&T

Messina. Oltre 450 donne al Villaggio della Salute Komen promosso da C&T

mercoledì 22 Ottobre 2025 - 08:30

L'Ad Pietro Franza: “Grande risposta della città, in arrivo nuovi presidi di prevenzione per tutti”

MESSINA – Si chiude con un bilancio positivo la tre giorni di screening gratuiti (14-16 ottobre) per le donne al Villaggio della Salute Komen a Villa Dante, promosso da Caronte & Tourist. Oltre quattrocentocinquanta donne hanno visitato il Villaggio e usufruito di prestazioni sanitarie gratuite rivolte in particolare a chi si trova in condizioni di fragilità sociale ed economica e alle fasce d’età non coperte dai programmi ordinari del Servizio Sanitario Nazionale. Nel dettaglio sono state condotte: duecento visite senologiche per donne asintomatiche, oltre centocinquanta ecografie mammarie per la fascia 25-39 anni e più di cento mammografie per le donne di età compresa tra 40-49 anni e oltre i 70 anni.

“Siamo felici della risposta della città – ha dichiarato Pietro Franza, amministratore delegato di Caronte & Tourist – La paura è spesso il principale ostacolo alla prevenzione, ma non è l’unico: anche il fattore economico pesa sulle scelte di molte donne. Quando la prevenzione si fa accessibile, quando ti viene incontro in un parco, in un Villaggio della Salute tutto rosa, accogliente e rassicurante, con professionisti competenti e attenti, allora può davvero cambiare le cose. Un sentito ringraziamento alla Carovana Komen per l’impegno straordinario che portano avanti quotidianamente in tutta Italia”.

Tiziano Minuti, responsabile Risorse umane e Comunicazione del Gruppo Caronte & Tourist, ha aggiunto: ” Nei prossimi mesi, tuttavia, daremo vita a una collaborazione con la Croce Rossa Italiana per dare vita – seppur una tantum – a una sanità di prossimità che raggiunga i territori più isolati e le comunità meno servite. Vogliamo contribuire concretamente al benessere delle persone, lavorando insieme a tutte le realtà che condividono questa missione. È una responsabilità che sentiamo profondamente verso le comunità che ci accolgono e in cui operiamo ogni giorno”.

