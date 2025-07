Messina. Operatori del servizio di raccolta differenziata aggrediti durante la notte

L'episodio si è verificato in seguito al rifiuto di ritirare materiale non conferito in modo adeguato. Il sindaco Basile chiede al Prefetto la convocazione di un tavolo tecnico

MESSINA – Il sindaco Federico Basile e la presidente di Messinaservizi Bene Comune, Mariagrazia Interdonato, hanno espresso la più ferma condanna per l’aggressione subita nella notte da alcuni operatori di Messinaservizi durante lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata. L’episodio, culminato in una vera e propria aggressione fisica, si è verificato a seguito del rifiuto degli operatori di ritirare materiale non conferito in modo adeguato.

“Esprimo la mia totale e incondizionata condanna per questo inaccettabile atto di violenza,” dichiara il sindaco. “Non è tollerabile che chi lavora per garantire un servizio essenziale alla comunità debba subire aggressioni per il semplice fatto di chiedere il rispetto delle regole. Ho già chiesto l’immediata convocazione di un tavolo tecnico al Prefetto per affrontare il tema”.

La presidente di Messinaservizi Bene Comune, Mariagrazia Interdonato ha espresso la massima solidarietà agli operatori vittime dell’aggressione. “A nome di tutta Messinaservizi, esprimo la più profonda vicinanza ai nostri operatori aggrediti, ai quali va il nostro pieno sostegno. Ringrazio tutti i lavoratori che ogni giorno svolgono con professionalità e dedizione il proprio lavoro, spesso in condizioni difficili e con la necessità di far rispettare le norme. Ringrazio il sindaco per la pronta richiesta del tavolo tecnico al Prefetto, che sarà garanzia di attenzione e sicurezza”.

Le autorità competenti sono state informate dell’accaduto. L’Amministrazione comunale e Messinaservizi Bene Comune ribadiscono il loro impegno a garantire la sicurezza di tutti i lavoratori e a promuovere il rispetto delle regole per il decoro e la vivibilità della città.