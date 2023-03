Messina. Opportunità e pericoli del web nell'era del metaverso - Tempostretto

Gli esperti Francesco Pira e Amelia Rizzo hanno incontrato al Palacultura gli alunni del Comprensivo "Boer - Verona Trento"

MESSINA – Rischi e opportunità del web nell’era del metaverso. Si è discusso di questo durante l’incontro promosso e organizzato nell’auditorium del Palacultura dall’Istituto Comprensivo “Boer-Verona Trento”, nell’ambito delle tematiche di educazione civica. All’evento, presieduto dal dirigente scolastico Santo Longo e moderato dal docente Elio Scarfì, hanno preso parte le classi seconde e terze della scuola secondaria dell’istituto.

Due gli interventi mirati all’approfondimento della tematica: il primo, del professore Francesco Pira – docente di Sociologia all’Università degli Studi di Messina, delegato del rettore alla comunicazione e direttore del Master in esperto della comunicazione digitale – ha coinvolto la platea attraverso un’analisi accurata dei fenomeni digitali più frequenti tra i giovani; il secondo intervento, condotto dalla dottoressa Amelia Rizzo, psicologa, PhD e psicoterapeuta Cbt, nonché docente all’Università degli Studi di Messina, ha, invece, esaminato gli effetti, spesso negativi, del mondo digitale sull’impatto emotivo degli adolescenti.

Attenta e proficua la partecipazione delle classi presenti che, dopo aver ascoltato con grande attenzione i relatori, hanno posto domande mirate e dettagliate. Soddisfatto il dirigente scolastico: “Eventi come questo – ha sottolineato Santo Longo – sono fondamentali per una reimpostazione dei processi di insegnamento-apprendimento in vista della realizzazione del Pnrr”.