Il Messina ospita la Turris, cosa c'è da sapere sugli avversari - Tempostretto

I campani sono una formazione in caduta libera in classifica. Peggior difesa del girone, ma fuori casa fanno registrare un dato sorprendente

MESSINA – Al Franco Scoglio un’altra partita fondamentale per la truppa di Gaetano Auteri, un altro scontro diretto da non fallire e in cui serve portare a casa i tre punti. Appuntamento alle ore 14:30 di domenica 27 novembre per la sfida tra Acr Messina e Turris, è aperta la prevendita. La squadra del presidente Sciotto ci arriva dopo il pari casalingo contro il Potenza, per la squadra campana sconfitta tra le mura amiche nel posticipo contro la vice capolista Pescara. La foto in evidenza è relativa a quest’ultima partita.

Contro la squadra di Torre del Greco i biancoscudati hanno ricordi, legati alla scorsa stagione, in parte positivi e in parte negativi. La partita di andata, in Campania, fu un tonfo epocale (sconfitta per 5-0) che costò la panchina a Ezio Capuano. La sfida di ritorno, quella giocata tra le mura amiche, fu sempre una sconfitta ma il Messina si era già salvato aritmeticamente la giornata prima e quindi salutò la stagione e i suoi tifosi con un po’ di amarezza (dovuta alla sconfitta per 1-2).

Nel frattempo, nella giornata di ieri, venerdì 25 novembre, il presidente Pietro Sciotto ha smentito categoricamente la notizia di una possibile cessione. La notizia era circolata sulla stampa campana e riguardava una trattativa per la cessione della società Acr Messina al signor Danilo Leone.

L’avversario Turris

Dall’anno scorso molto è cambiato per la Turris, così come il Messina che ha praticamente rivoluzionato la squadra, confermati solo sei giocatori: Perina, Manzi, Di Nunzio, Giannone, Longo, Leonetti, Nocerino. Una squadra che offensivamente non se la passa male e ha in Leonetti e Longo i marcatori più prolifici, rispettivamente 6 e 5 reti fin qui in campionato.

Il problema semmai è la difesa perché la formazione di David Di Michele ha subito sin qui 28 reti, peggior difesa del girone C, anche se in seconda posizione spiacevolmente troviamo il Messina (25 reti incassate). La squadra campana è in caduta libera, dopo aver cambiato tre volte guida tecnica in questo inizio di stagione, non trova la vittoria dall’8 di ottobre. Nelle successiva partite sono arrivate solo sconfitte (6) e pareggi (2).

La Turris, dopo essere stata stabilmente in zona playoff, adesso alla 15ª giornata lotta per non farsi coinvolgere nella lotta retrocessione. Non deve ingannare il brutto momento dei campani che non saranno da sottovalutare già solo per il fatto che fuori casa si esprimono meglio: 1 vittoria casalinga e 3 invece in trasferta. I loro 15 punti in classifica sono stati ottenuti 9 in trasferta e 6 in casa.

Articoli correlati