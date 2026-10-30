Messina. Ottobre rosa, al Papardo 100 poliziotte per la prevenzione del tumore al seno

Si sono sottoposte a controlli specialistici

Prevenzione, diagnosi precoce e collaborazione istituzionale: sono questi i punti cardine del progetto promosso dall’ospedale Papardo, attraverso l’unità senologica, in collaborazione con la Questura di Messina e la Fondazione Siciliana per l’Oncologia.

L’iniziativa ha previsto un seminario informativo alla Caserma Calipari della Questura di Messina, curato dagli specialisti dell’unità senologica sotto la guida della dottoressa Maria Grazia Lo Schiavo, per sensibilizzare le donne della Polizia di Stato sull’importanza della prevenzione oncologica e della diagnosi precoce.

Oltre 100 donne della Questura di Messina e delle articolazioni afferenti sono state sottoposte, negli ambulatori dell’unità senologica, a visite, mammografie ed ecografie.

Gli accertamenti hanno consentito di individuare alcuni casi meritevoli di tempestivi approfondimenti diagnostici, attivando, ove necessario, i percorsi previsti e la presa in carico da parte del gruppo multidisciplinare dell’Unità senologica.

«La prevenzione rappresenta uno strumento fondamentale di tutela della salute e iniziative come questa dimostrano quanto sia importante fare rete tra istituzioni e professionisti sanitari», dichiara Giampiero Mastroeni, direttore sanitario del Papardo. «Raggiungere le donne attraverso momenti di informazione e garantire loro l’accesso a controlli specialistici significa promuovere una maggiore consapevolezza e favorire l’individuazione tempestiva di eventuali patologie. Desidero esprimere il mio apprezzamento per il lavoro svolto dall’Unità senologica e da tutti i professionisti coinvolti, il cui impegno conferma il valore di un’assistenza multidisciplinare attenta ai bisogni delle persone».

Il progetto voluto dal presidente della Fondazione Siciliana per l’Oncologia, Vincenzo Adamo, e dalla dirigente dell’Ufficio Provinciale Sanitario della Questura di Messina, Silvia Macauda, offre un percorso condiviso di informazione e cura che pone al centro la salute delle donne.