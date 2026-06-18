 Messina. Palestra esterna per la Mazzini: concluso l'acquisto del terreno dopo 46 anni

Messina. Palestra esterna per la Mazzini: concluso l’acquisto del terreno dopo 46 anni

Marco Ipsale

Messina. Palestra esterna per la Mazzini: concluso l’acquisto del terreno dopo 46 anni

giovedì 18 Giugno 2026 - 08:00

Concluso l’iter per l’acquisizione dell’area in via XXIV Maggio

Si chiude finalmente una vicenda amministrativa e giudiziaria durata quasi mezzo secolo. Il Comune di Messina ha completato l’acquisizione dell’area adiacente all’Istituto Comprensivo Mazzini, in via XXIV Maggio, con l’obiettivo di trasformare un terreno al centro di lunghe contese in uno spazio destinato allo sport e alla formazione degli studenti.

La fine di un lungo contenzioso

Una battaglia legale iniziata nel lontano 1980, anno in cui la Corte d’Appello di Messina riconobbe la proprietà privata dell’area, condannando l’ente a risarcire i danni per l’occupazione illegittima. Nonostante la restituzione formale del terreno, avvenuta nel 2012, lo spazio è rimasto per anni in una situazione di incertezza, ignorando le ripetute richieste avanzate dalla scuola, già a partire dal 2016, per poter usufruire dell’area per le lezioni di scienze motorie.

Dalla prospettiva parcheggio alla vocazione sportiva

Il percorso che ha portato all’acquisto odierno ha visto un cambio di rotta significativo. Se in una fase iniziale, durante l’autunno del 2025, l’amministrazione aveva ipotizzato di destinare lo spazio a parcheggio, la successiva rettifica degli atti ha dato priorità alle esigenze didattiche e sportive. Con un valore di mercato stimato dalla società Patrimonio Messina S.p.A. in circa 37mila euro, coperto da uno stanziamento complessivo di 200mila euro comprensivo di oneri accessori, l’area è stata sottratta al degrado per essere restituita alla comunità scolastica.

Le parole del sindaco Basile

A distanza di sette mesi dalla delibera di giunta che aveva dato il via libera all’atto di indirizzo, il sindaco Federico Basile ha confermato oggi il raggiungimento dell’obiettivo. “Compiamo un passo importante per il futuro di un luogo che per generazioni di messinesi ha rappresentato sport, scuola e aggregazione”, ha detto il primo cittadino. L’acquisto, definito in queste ore, pone le basi concrete per la riqualificazione dell’area, che si prepara a tornare a essere, a tutti gli effetti, la palestra esterna dell’istituto Mazzini.

2 commenti

  1. Alessandro Orlando 18 Giugno 2026 08:18

    In quel terreno c’era un campo di basket. Ricordo belle partite tra Maurolico e Verona Trento, anni ’60-’70

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  2. Io che allora ero nel corso E 18 Giugno 2026 16:11

    Ai primi degli anni ’70 grazie ai prof
    Serpella, De Joannon e Russo, iniziò la pallamano in quel campetto. Lo stesso Preside del Mazzini, Ardizzone, si adoperò per la riuscita dell’iniziativa. Partecipai anch’io assieme ai miei amici e compagni. Fu un bel periodo.

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