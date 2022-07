Messina. Palina elettronica Atm vandalizzata. E' la prima, speriamo che sia l'ultima - Tempostretto

I messinesi incivili non hanno alcun rispetto per il bene pubblico. La loro azione danneggia la qualità della vita di un'intera comunità

MESSINA – Il Presidente dell’Atm, Giuseppe Campagna, è amareggiato: “E’ come se Messina non volesse fare il salto di qualità”. Al capolinea di S.Filippo Superiore soggetti inqualificabili hanno danneggiato la palina elettronica che informa i passeggeri sui tempi di passaggio degli autobus. Questi strumenti sono molto utili e costituiscono un passo avanti significativo in termini di efficienza del servizio di trasporto pubblico.

Da quando sono stati collocati in diverse fermate cittadine, non solo in centro ma anche in periferia, è la prima volta che si verifica un atto di vandalismo. Peraltro, in questo caso particolare, il monitor informativo è posizionato ad un’altezza non indifferente. “Quindi, con ogni probabilità – suppone Campagna – i vandali avranno lanciato delle sassate, in una sorta di tiro al bersaglio.”

Si sperava che non accadesse e invece…

Considerati i precedenti, chiunque abbia a cuore il bene pubblico temeva che prima o dopo una situazione del genere potesse verificarsi. Rimaneva la speranza che i messinesi deviati e incivili almeno per una volta non facessero sentire la loro pervasiva presenza. Putrtoppo la realtà ci richiama all’ordine abituale delle cose, che, però, non dobbiamo accettare. I messinesi che rispettano le regole e amano veramente la loro città devono prevalere sulla minoranza di maleducati che ammorba il nostro vivere quotidiano.

Chia ha visto, parli

Nel caso accaduto a S.Filippo Superiore se c’è qualcuno che ha visto agire gli incivili, parli. Non lasciamo che l’episodio resti impunito. Se i responsabili venissero individuati e sanzionati sarebbe un segnale davvero importante, anche in termini di prevenzione.