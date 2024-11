Messina, panico su un bus. VdF in borghese salva passeggeri da principio di incendio

Tanta paura ma nessuna conseguenza per il guasto al mezzo che ha allarmato i passeggeri. Atm: "Mezzo tra i più nuovi"

Messina – Tanta paura ma nessuna conseguenza per i passeggeri a bordo del bus Atm dove, intorno alle 13 di oggi, si è sviluppato un principio di incendio. A bordo c’era anche un vigile del fuoco libero dal servizio che, appena accortosi di quel che stava accadendo, ha messo tutti in salvo fermando il mezzo e chiamando i colleghi. “Vogliamo capire cosa è successo e da cosa è scaturito il problema che si è verificato in uno dei bus più nuovi della nostra flotta e ancora in garanzia”, ha spiegato la presidente dell’Azienda trasporti municipalizzata Carla Grillo, dopo le prime verifiche.

L’autobus viaggiava in via Bonino in direzione sud quando dalla parte laterale del mezzo si è sviluppato del fumo che ha allarmato alcuni dei passeggeri. L’autista non si era accorto di nulla ma il pompiere “in borghese” a bordo ci ha messo poco a capire di cosa si trattasse. Stoppata la corsa, il mezzo è stato evacuato e sono stati avvisati i vigili del fuoco che hanno spento il principio di incendio al motore, dovuto probabilmente ad un guasto al mezzo.

“Fortunatamente non si registrano feriti, ma è nostro dovere andare a fondo alla vicenda”, ha concluso il vertice dell’ATM.