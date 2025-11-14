 Messina, Paolo Saglimbeni nuovo esperto del sindaco Basile per il PSUMA

Redazione

venerdì 14 Novembre 2025 - 16:40

Le parole del primo cittadino dopo la nomina: "Ho apprezzato molto le sue osservazioni sul piano strategico"

MESSINA – L’ex consigliere comunale Paolo Saglimbeni è stato nominato dal sindaco esperto a titolo gratuito per il PSUMA, il Piano strategico urbano, metropolitano e dell’area dello Stretto di Messina. È stato lo stesso Basile a ufficializzarlo sui social, parlando del curriculum di Saglimbeni e augurandogli buon lavoro.

Basile su Saglimbeni: “Apprezzate le sue osservazioni”

Il sindaco ha affermato: “Nel corso della sua carriera ha ricoperto prestigiosi ruoli dirigenziali in organizzazioni di rappresentanza sindacale (tra cui la CGIL) e imprenditoriale. Tra l’altro in Legacoop Messina e Legapesca Sicilia. Ho conferito l’incarico al dott. Saglimbeni perché ho molto apprezzato le sue osservazioni presentate con autentico spirito di servizio e di interesse generale nella fase di redazione del PSUMA, quale Presidente dell’Associazione ‘Insieme per la città 2008′”.

Basile: “Il suo contributo sarà prezioso”

“La sua competenza, la passione e l’impegno dimostrati per la nostra città – ha concluso Basile – costituiscono una garanzia di entusiasmo e concretezza. Siamo certi che il suo contributo sarà prezioso per il raggiungimento di obiettivi condivisi, in grado di rafforzare il nostro territorio e costruire opportunità per le nuove generazioni”.

