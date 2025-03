Messina. Perdita d’acqua sulla Panoramica

L'acqua che fuoriesce sta sbriciolando l'asfalto e, se non si interviene subito, si può creare una buca pericolosa per auto e moto, Aggiornamento: è intervenuta l'Amam

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Copiosa perdita d’acqua sulla Panoramica dello Stretto, nei pressi dello svincolo per Pace. Come si vede nella foto e nel video, l’asfalto si sta sbriciolando e se non si interviene subito, si potrebbe creare una buca pericolosa per auto e moto, soprattutto di notte. Peraltro la recinzione con rete arancione che la circondava è stata in gran parte abbattuta. E’ necessario che l’Amam intervenga al più presto”.

Abbiamo segnalato ad Amam.

Aggiornamento: il presidente dell’Amam, Paolo Alibrandi, ci assicura che è stato completato oggi l’intervento per risolvere il problema.