Messina. "Pericolo e degrado in via Santa Marta, servono interventi urgenti" - Tempostretto

La richiesta dei consiglieri comunali di Fdi Gioveni, Carbone e Currò. "Situazione aggravata dalla presenza di diverse voragini"

MESSINA – “Via Santa Marta versa in uno stato di pericoloso degrado strutturale a seguito dei lavori connessi con quelli di messa in sicurezza del torrente Bisconte-Cataratti”. A sostenerlo sono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Libero Gioveni, Dario Carbone e Pasquale Currò, i quali chiedono “immediati interventi diripristino della sede stradale”.

“Negli ultimi mesi – spiegano i tre consiglieri – sono stati realizzati i lavori di scavo e posa di una nuova e lunga condotta fognaria nel tratto a monte di via Santa Marta, resasi necessari per collegare e sostenere il nuovo impianto realizzato lungo l’asse del torrente, con innumerevoli disagi per i residenti e soprattutto per i commercianti della zona. Tali lavori però – proseguono Gioveni, Carbone e Currò – a distanza di settimane, non sono stati ancora rifiniti con la posa dell’asfalto e non si riescono a comprenderne i motivi.

“Situazione aggravata da pericolose voragine”

Ma ad aggravare ancor più la situazione negli ultimi giorni – insistono gli esponenti di FdI – è stata la comparsa di pericolose voragini a ridosso dell’area di intervento, oggi debitamente recintate ma che interferiscono con la circolazione dei veicoli essendo ubicate al centro della carreggiata.

Nelle more di vedere finita nel suo complesso la grande opera del torrente Bisconte – Catarratti, quindi – concludono Gioveni, Currò e Carbone – riteniamo non siano più procrastinabili i necessari e urgenti interventi di ripristino e messa in sicurezza della via santa Marta, fondamentale strada di collegamento fra il centro città, la vallata di Camaro e lo stesso svincolo di Messina Centro, ancor di più in questo periodo di forti criticità presenti sull’unica strada alternativa rappresentata dal viale Europa”.