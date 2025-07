Messina, Piano viabilità per il controesodo estivo: le regole per traffico e imbarchi

Misure straordinarie per fluidificare gli imbarchi dal 16 agosto all'8 settembre

Messina si prepara ad affrontare il tradizionale “controesodo estivo”. Dal 16 agosto all’8 settembre saranno in vigore modifiche alla circolazione e alla sosta.

L’obiettivo principale è fluidificare il traffico in due aree strategiche: il parcheggio a raso “Campo delle Vettovaglie”, per chi si imbarca con Bluferries, e l’asse Via Vittorio Emanuele II/Viale della Libertà, cruciale per gli imbarchi Caronte & Tourist. Il piano, già sperimentato negli anni precedenti, è stato definito in coordinamento con la Polizia Municipale e tiene conto anche delle nuove esigenze dettate dai cantieri cittadini.

“Campo delle Vettovaglie” per Bluferries

All’interno del parcheggio “Campo delle Vettovaglie” sarà realizzata un’area “bivalente” di 12 metri di larghezza, destinata all’accumulo delle auto in attesa di imbarco. La gestione degli accessi e dell’attesa sarà a cura del personale Bluferries, con particolare attenzione a non invadere le aree destinate alla sosta per residenti, pendolari e attività commerciali limitrofe, che saranno mantenute in appositi stalli. Verrà inoltre istituito un divieto di sosta 0-24 in alcuni tratti per garantire la fluidità del transito interno e sarà introdotto il doppio senso di circolazione nella parte sud del parcheggio. Anche gli stalli per disabili saranno temporaneamente trasferiti nella parte est dell’area.

Via Vittorio Emanuele II e Viale della Libertà

Per alleggerire il traffico e facilitare l’accesso agli imbarchi, tutti i giorni, dalle 11 alle 16, sarà istituito il senso unico di circolazione in direzione sud su Via Vittorio Emanuele II e Viale della Libertà, nel tratto compreso tra Viale Giostra e Piazza Unità d’Italia. Faranno eccezione solo i mezzi diretti agli imbarchi della Rada di San Francesco, per i quali saranno predisposti percorsi dedicati e segnaletiche specifiche (“eccetto veicoli diretti imbarco Caronte & Tourist”) per indirizzare il traffico non diretto ai traghetti.

In Viale della Libertà, all’intersezione con Viale Giostra (direzione nord), sarà istituita la direzione obbligatoria a destra, consentendo l’immissione esclusiva nel “serpentone” della Rada di San Francesco per le operazioni di imbarco, con la presenza fissa della Polizia Municipale.

Ulteriori Provvedimenti H 24

Per tutta la durata del periodo (dal 16 agosto all’8 settembre), sarà istituito il divieto di fermata sul lato ovest di Via Campo delle Vettovaglie, nel tratto tra Via Rizzo e Via Valore. Questa misura si rende necessaria a causa del restringimento della carreggiata dovuto alla presenza della recinzione di cantiere per le demolizioni dell’area “ex Magazzini Generali”. Verranno inoltre modificate le direzioni consentite nella carreggiata centrale del Viale Giostra, direzione monte-mare, all’intersezione con il Viale della Libertà.