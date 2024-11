Messina, Polizia a scuola per la sicurezza stradale

Riparte il progetto Icaro per la sicurezza sulla strada. Al via le attività formative per gli allievi delle scuole cittadine

Messina – “L’investimento in sicurezza stradale è un ottimo investimento, perché permette ottimi risultati con poco sforzo: basta capire che rispettare le regole non lo si fa per timore delle sanzioni, ma per il bene di tutti”. E’ questo il senso del progetto Icaro spiegato dal dirigente della Polizia Stradale di Messina Antonio Capodicasa, che oggi ha inaugurato il 25esimo anno di attività del progetto alla sala conferenze della scuola della Cassa Edile.

In aula c’erano oggi docenti ed operatori scolastici, primi destinatari del progetto, che proseguirà con incontri e attività formative di diverso genere, nei prossimi mesi, in diverse scuole della città.

Attività che mirano appunto a insegnare ai ragazzi, allievi delle elementari, medie e superiori, quali sono le regole della sicurezza stradale e perché è bene rispettarle. Perché sulla strada rispettare le regole salva la vita.

“E’ una questione di responsabilità e co responsabilità”, ha detto la giornalista Rachele Gerace alla presentazione del progetto che coinvolge anche l’Ufficio Scolastico.