 Ragusa - Messina il playout salvezza si gioca domenica alle ore 16

Ragusa – Messina il playout salvezza si gioca domenica alle ore 16

Simone Milioti

Ragusa – Messina il playout salvezza si gioca domenica alle ore 16

Tag:

martedì 05 Maggio 2026 - 15:30

Le Lega Nazionale Dilettanti ha diramato alcune informazioni utili: sesta sostituzione in caso di supplementari e la società che ospita dovrà indicare quanti biglietti sono in vendita

MESSINA – In archivio il campionato di Serie D, stagione regolare almeno. Il Messina, guardando il comunicato del giudice sportivo, chiude con le ammonizioni di Zerbo, la terza, e Kaprof, la seconda, che non provocano danni in vista del delicato impegno di domenica contro il Ragusa. Daniele Trasciani, squalificato contro il Milazzo, scontata la penalità sarà regolarmente a disposizione del mister. Saverino e Aprile risultano in diffida ma salterebbero, in caso di ammonizione domenica, la prima partita della nuova stagione.

Fissato l’orario di Ragusa – Messina

Le Lega Nazionale Dilettanti, sempre martedì 5 maggio, ha ufficialmente comunicato le disposizioni per le partite in programma, playoff e playout, fissandole tutte per domenica 10 maggio alle ore 16, non le 15 come solitamente si è fatto nelle ultime settimane.

In vista della sfida di domenica alla società ospitante spetterà segnalare i biglietti in vendita per i settori, sia locale che ospiti. Sarà prevista, specificato nella comunicazione della Lnd che richiama il regolamento, la possibilità di una sesta sostituzione nel caso le squadre arrivassero ai tempi supplementari. Anche se nel corso dei 90 minuti siano state effettuate meno di cinque sostituzioni gli allenatori avranno però un solo cambio a disposizione nei 30 minuti aggiuntivi.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Elezioni 2026. Scurria: “Il mio progetto per Messina” VIDEO
Reggio Calabria Street Food Fest no stop tra gusto e divertimento VIDEO
Indaimo: “Il mio impegno per il trasporto pubblico a Messina” VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED