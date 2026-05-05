Ragusa – Messina il playout salvezza si gioca domenica alle ore 16

Le Lega Nazionale Dilettanti ha diramato alcune informazioni utili: sesta sostituzione in caso di supplementari e la società che ospita dovrà indicare quanti biglietti sono in vendita

MESSINA – In archivio il campionato di Serie D, stagione regolare almeno. Il Messina, guardando il comunicato del giudice sportivo, chiude con le ammonizioni di Zerbo, la terza, e Kaprof, la seconda, che non provocano danni in vista del delicato impegno di domenica contro il Ragusa. Daniele Trasciani, squalificato contro il Milazzo, scontata la penalità sarà regolarmente a disposizione del mister. Saverino e Aprile risultano in diffida ma salterebbero, in caso di ammonizione domenica, la prima partita della nuova stagione.

Fissato l’orario di Ragusa – Messina

Le Lega Nazionale Dilettanti, sempre martedì 5 maggio, ha ufficialmente comunicato le disposizioni per le partite in programma, playoff e playout, fissandole tutte per domenica 10 maggio alle ore 16, non le 15 come solitamente si è fatto nelle ultime settimane.

In vista della sfida di domenica alla società ospitante spetterà segnalare i biglietti in vendita per i settori, sia locale che ospiti. Sarà prevista, specificato nella comunicazione della Lnd che richiama il regolamento, la possibilità di una sesta sostituzione nel caso le squadre arrivassero ai tempi supplementari. Anche se nel corso dei 90 minuti siano state effettuate meno di cinque sostituzioni gli allenatori avranno però un solo cambio a disposizione nei 30 minuti aggiuntivi.