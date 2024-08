Messina-Potenza, il giorno della sfida

Stasera alle 20:45 fischio d'inizio al "Franco Scoglio". I convocati

MESSINA – Dopo settimane turbolente e con ancora un organico non al completo il Messina si appresta a iniziare il suo campionato. Questa sera alle ore 20:45 la formazione biancoscudata ospiterà il Potenza, alla vigilia della sfida mister Giacomo Modica ha lodato gli avversari “di qualità” ma ha guardato molto in casa propria dove mancano ancora tasselli da inserire in organico e con la sola partita ufficiale di Crotone non ha ben chiara la condizione della sua squadra.

Il Potenza è una formazione che si è mostrata subito in forma superando in Coppa l’Audace Cerignola in casa e al secondo turno il Benevento in trasferta. I precedenti recenti, soprattutto in casa, sono comunque favorevoli al Messina.

Messina che in questa fase deve fare i conti anche con le solite diatribe estive con il patron Sciotto che si ritrova contro la sua stessa tifoseria, la Curva Sud, che ha annunciato non sarà stasera al campo. Capiremo anche se la squadra potrà subire un contraccolpo psicologico.

Tornando un po’ più vicini al campo il ds Pavone ha chiuso degli acquisti negli ultimi giorni, per alcuni è difficile che con pochi giorni in gruppo possano essere titolari, ma per il portiere Krapikas, visto il ruolo, e per Luciani, visto che conosce gli schemi del mister, potrebbe essere possibile già vederli in campo.

I convocati delMessina

Portieri: Flavio Curtosi (2004), Titas Krapikas (1999), Antonio Di Bella (2006).

Difensori: Marco Manetta (1991), Damiano Lia (1997), Giuseppe Salvo (2003), Ndir Mame Ass (2001), Antonio Marino (1988), Francesco Rizzo (1998), Pasqualino Ortisi (2002).

Centrocampisti: Giulio Frisenna (2002), Vincenzo Garofalo (1999), Leonardo Pedicillo (2003), Manuel Di Palma (2004), Diego Orlando Simonetta (2002), Domenico Anzelmo (2004).

Attaccanti: Pierluca Luciani (2002), Gennaro Anatriello (2004), Blue Mamona (2002), Alessio Re (2003), Gabriel Antonio Adragna (2006).

La possibile formazione potrebbe essere nuovamente un 3-5-2 per sopperire alle assenze in attacco. Come è stato in Coppa mister Modica potrebbe varare una difesa a tre con l’unico certo di giocare è Curtosi in porta. Manetta, Marino e uno tra Mame Ass e Rizzo centrali. Lia o Salvo a destra con Ortisi a sinistra. In mezzo al campo dovrebbero partire Frisenna, Garofalo e uno tra coloro che restano. Infine in avanti mancherà sicuramente Petrungaro squalificato, possibilità di vedere dal primo la coppia Luciani-Anatriello.

