Modica: “Mancano due tasselli, rispetto i tifosi ma abbattiamo muro contro muro”

Alla vigilia della prima di campionato tra Messina e Potenza l'allenatore ha speso tante parole sul mercato e sulla condizione attuale della squadra

MESSINA – Il giorno prima della sfida, e dopo la rifinitura al Franco Scoglio, mister Giacomo Modica torna a parlare in conferenza stampa. L’allenatore di Mazara del Vallo non rilasciava dichiarazioni in pubblico dallo scorso 13 giugno, quando convocò in autonomia una conferenza stampa in cui annunciò il rinnovo. Il 21 aprile l’ultima volta nella sala stampa “Mino Licordari” quando, dopo la sfida contro il Potenza che chiuse la stagione scorsa il campionato del Messina con la salvezza matematica, disse “abbiamo fatto un capolavoro”.

In apertura di conferenza stampa il mister dichiara: “Vorrei parlare di calcio perché è quello che sono stato chiamato a fare. Abbiamo cambiato molti elementi, ne sono rimasti sette. Per quello che abbiamo potuto fare abbiamo preso chi ha sposato la nostra causa, ogni giorno ci conosciamo sempre più e sempre meglio. Accanto a me ho gente che vuole dimostrare di difendere i colori e la voglia di cimentarsi in un campionato importante visto che non avevano mai giocato in questa categoria. Dimostreremo nel tempo che questa squadra può regalare soddisfazioni alla tifoseria e prendersi loro soddisfazioni personali per la propria carriera. Ci sono giocatori sconosciuti che hanno voglia, desiderio e fame. Hanno sposato questa maglia nonostante le problematiche di cui sentiamo parlare da un mese a questa parte. Ci chiudiamo a riccio rispettando comunque la volontà dei nostri tifosi”.

“Non siamo ancora completi, mancano ancora due tasselli importanti. Per quel che voglio fare io non siamo ancora a posto sul sistema di gioco. Conto sul lavoro del direttore e della proprietà per avere più soluzioni e dare un’impronta su quello che è il mio intendimento di giocare a calcio. Il denaro comanda, qualcosa nei modi mi ha disturbato. Ma se uno vuole realizzare i suoi sogni e desideri anche a livello economico è giusto che cambia. Franco è stato con me si è allenato bene e sapevamo che aveva interessi da altre squadre”.

“Vorremmo avere tutti i doppioni nei ruoli – prosegue Modica – Riceviamo tanti rifiuti e non è semplice, ci servono due elementi e vedremo se ci sarà la possibilità di avere il 24° o magari trovargli una soluzione. Al momento siamo carenti in due ruoli e non è detto riusciamo ad aggiustarla, qui a Messina anche un giocatore normale magari per venire ti chiede il triplo. Stiamo centellinando quello che c’è. Ci sono attaccanti che hanno segnato meno di Emmausso che chiedono cifre improponibili che si prendono in Serie B”.

Sull’avversario Potenza e la preparazione

Alla domanda sull’avversario l’allenatore ha risposto: “È un momento particolare per il calcio d’agosto quando inizia il campionato. Bisogna vedere come si è lavorato in ritiro per quantità e intensità, loro hanno dimostrato di avere grande qualità e hanno un grande tecnico. Han battuto due squadre molto forti per il campionato e i numeri e dati li raccontano in grande condizione. È la prima e tutti ci teniamo a fare bella figura e dimostrare agli altri di poter recitare un ruolo discretamente importante”.

Riguardo il momento in cui si trova la squadra: “È difficile rispondere sulla nostra condizione – prosegue Modica guardando in casa propria – Noi abbiamo lavorato molto bene a Zafferana, qui un po’ meno per cambiamenti di clima, alimentazione e terreni. Una buona base comunque l’abbiamo buttata, a livello individuale vedremo. Dopo una sola partita a Crotone non so la nostra reale condizione, speriamo di essere di durata e di combattere ad armi pari contro qualunque squadra”.

Rapporto coi tifosi

“I tifosi assenti? Ci addolora ma non deve influire, ci dobbiamo attrezzare a tutte le situazioni di turbolenza che ci sono in questo momento. Spero sia un periodo transitorio e rispetto la volontà della tifoseria e mi dispiace perché so che mi possono portare cinque punti in più nell’anno quando si mobilitano. La speranza è che questo muro contro muro possiamo abbatterlo”.

Alcune indicazioni sulla formazione

In vista della partita di domani sera: “Conto di recuperare Marino, Cominetti e Morleo (che si sono allenati a parte, ndr) non voglio rischiarli e voglio conservarmeli per momenti migliori. Dal ritorno di Luciani mi aspetto molto, ha voglia e fame. È un treno importante per lui perché non è più vincolato al Frosinone, lui e Anatriello, che è una seconda punta, possono giocare insieme. Dove c’è qualità possiamo spenderci del tempo e ho tanti ragazzi con qualità. Son felice di aver preso tutta pancia vuota. Vi invito a riflettere alle società che hanno speso tanto lo scorso anno e poi hanno avuto delusioni”. Non ci sarà Petrungaro squalificato e il mister ha detto chiaramente che in porta giocherà Curtosi.

