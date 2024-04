Messina-Potenza. Il giorno della sfida

Calcio d'inizio stasera alle ore 20. La possibile formazione che può regalare la salvezza matematica

MESSINA – Calcio d’inizio questa sera alle ore 20. Messina contro Potenza al “Franco Scoglio” sarà giocata in contemporanea con tutte le altre partite della 37ª giornata del girone C di Lega Pro. Potrebbe essere la partita che sancisce la matematica salvezza per i biancoscudati. In caso di vittoria o di pareggio, ma anche se dovesse perdere e contestualmente il Monopoli non facesse risultato in casa del Crotone sarebbe salvezza con una giornata d’anticipo.

In settimana il Messina si è preparato tenendo conto che non ci saranno Lia e Frisenna squalificati e Ortisi operato e la cui stagione è conclusa. Si dovrebbe mantenere l’assetto del 4-2-3-1 come provato nella partitella del giovedì, con gli interpreti che potranno cambiare. Nessuno è sicuro del posto anche per via del minutaggio non più obbligatorio, però in alcune zone di campo sembra non ci siano troppi dubbi. In porta dovrebbe partire Ermanno Fumagalli; terzino destro, vista l’assenza di Lia, quasi sicuramente Salvo. Centrali Manetta e Pacciardi con Dumbravanu che, vista l’assenza di Ortisi e le buone prestazioni, va verso la conferma sulla fascia sinistra. A centrocampo l’unico sicuro del posto sembra Franco. Vedremo se sarà affiancato da Giunta che sembra leggermente avanti nelle scelte rispetto a Firenze e Civilleri.

In attacco ci sono quattro maglie per cinque calciatori e non è detto Emmausso che giochi trequartista. Settimana scorsa a Catania in quella posizione è partito Zunno, giovedì per un breve spezzone di partitella ha giocato Rosafio. Il mister sembra non possa privarsi di Zunno e Rosafio, ma tra Ragusa, Plescia ed Emmausso uno potrebbe accomodarsi inizialmente in panchina e potrebbe esserci a partita in corso la possibilità per Signorile che sta facendo vedere buone cose in allenamento.

Riguardo all’avversario Potenza, la squadra ha cambiato nuovamente allenatore e sta cercando di portarsi fuori dalla zona rossa, senza non farsi invischiare nelle posizioni playout. Viene tra due sconfitte consecutive e tre partite senza vittoria; in trasferta poi non vince da gennaio. Potrebbe essere l’occasione, come ha lasciato intendere mister Modica alla vigilia, di festeggiare un bel risultato davanti al proprio pubblico.