Messina. Prima “Giornata della Feli-Città” con volontariato e cura del territorio

Il sindaco insieme agli scout per raccogliere rifiuti in una delle scalinate di via XXIV maggior

Messina ha risposto con entusiasmo alla “Giornata della Feli-Città”, l’iniziativa di volontariato e animazione sociale promossa dal Clan Sherpa del gruppo scout Agesci Messina 10 in sinergia con il Comune e la Messina Social City.

Volontariato e cura del decoro urbano

Sabato l’iniziativa ha animato tre luoghi simbolici della città attraverso azioni concrete di servizio e cura.

La mattinata ha visto un nutrito gruppo di volontari impegnato nella pulizia e nella raccolta di rifiuti lungo una delle scalinate di via XXIV Maggio, contribuendo fattivamente al decoro urbano. Contemporaneamente, nella struttura di accoglienza Don Orione, e nel pomeriggio alla Casa di Vincenzo (gestita da Messina Social City), l’attenzione si è focalizzata sull’aspetto umano e relazionale. Volontari hanno offerto sorrisi, compagnia e animazione attraverso giochi e attività dedicate agli ospiti.

L’origine dell’iniziativa Scout

L’idea della “Giornata della Feli-Città” è nata da una riflessione dei giovani del Clan Sherpa. Osservando una scena di disconnessione e isolamento nel quotidiano, gli scout si sono interrogati sul significato autentico della felicità. La loro ricerca ha portato a una risposta chiara e potente: la vera felicità è quella che si dona, attraverso l’incontro, l’ascolto e il servizio concreto agli altri. Questo spirito ha guidato l’intera realizzazione dell’evento.

Il plauso del sindaco Basile

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha espresso il suo ringraziamento ai promotori. “Voglio ringraziare di cuore i ragazzi e le ragazze del Clan Sherpa Agesci Messina 10 per averla ideata. Tutto è partito da una scena che tutti conosciamo: una famiglia al supermercato, ma ognuno con la testa sul telefono… Nessun sorriso, zero parole. E giustamente gli Scout si sono chiesti: ‘Ma questa è la felicità?’ La risposta che ci danno è: la vera felicità è quella che doni. Si trova nell’incontro e nel fare qualcosa di utile per gli altri. Un piccolo gesto moltiplica la gioia e rende la nostra Messina un posto più #FeliCittà per tutte le persone.”

Il sindaco ha ribadito che l’iniziativa rappresenta un “esempio virtuoso di cittadinanza attiva” in grado di rafforzare i legami tra le persone.

La Messina Social City per l’Ascolto

Anche la presidente di Messina Social City, Valeria Asquini, ha sottolineato il valore dell’impegno dei giovani, specialmente in relazione alla Casa di Vincenzo. La struttura, che è un punto di riferimento per chi vive in condizioni di fragilità, ha beneficiato della presenza dei volontari. “Vedere giovani volontari scegliere di dedicare tempo e attenzione a questa realtà è un segnale di grande speranza,” ha affermato Asquini, evidenziando che la felicità condivisa “rende la città più umana”.

L’assessora alle Politiche Giovanili, Liana Cannata, ha infine lodato i giovani organizzatori, definendoli “esempi concreti di come i ragazzi possano diventare protagonisti attivi” nel trasmettere senso di comunità e cura del bene comune.

La prima edizione della “Giornata della Feli-Città” si conclude dunque con un successo di partecipazione e un messaggio forte: la solidarietà è la chiave per una comunità più felice e unita.