Oltre 3.400 ammessi alle agevolazioni Tari 2026. Graduatorie online: esenzione totale per i primi 500 e riduzioni fino al 66% per gli altri

Sono state pubblicate le graduatorie relative alle esenzioni e alle riduzioni della Tari per l’anno 2026. I cittadini possono consultare la propria posizione in modo semplice e sicuro accedendo, tramite Spid o Carta d’Identità Elettronica (Cie), a questo indirizzo.

Il servizio, realizzato dal Servizio Transizione Digitale, è fruibile sia da smartphone che da computer nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

Nel dettaglio, gli esiti delle istruttorie sono così ripartiti:

Graduatoria A (disagio economico): risultano ammessi 3.349 richiedenti, mentre 471 istanze sono state escluse per i motivi previsti dal bando.

Graduatoria B (disagio economico per ultrasettantenni titolari di invalidità civile al 100%): risultano ammessi 78 richiedenti e 148 esclusi.

Le agevolazioni prevedono:

Esenzione totale per i primi 500 aventi diritto in graduatoria;

Riduzioni del 66% o del 33% per le fasce successive.

Il bando prevede espressamente che, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, gli interessati che ritengano di aver riscontrato errori possano inoltrare richiesta di riesame al Servizio Politiche Sociali.

Eventuali chiarimenti e informazioni possono inoltre essere richiesti direttamente agli uffici del Servizio Politiche Sociali, situati a Palazzo Satellite (Piazza della Repubblica 40, primo piano), aperti al pubblico tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, il martedì e il giovedì pomeriggio anche dalle ore 14:30 alle ore 16.