Un cittadino denuncia telefonate insistenti da parte di finti operatori energetici che prospettano blocchi delle forniture e propongono l'inserimento in una fantomatica lista nera commerciale

La testimonianza e la dinamica del contatto

A denunciare l’accaduto è un nostro lettore, che ha voluto mettere in guardia la cittadinanza dopo aver ricevuto ripetute chiamate da utenze telefoniche locali con prefisso 090. L’interlocutore dall’altro capo del filo si presenta solitamente qualificandosi come distributore o servizio di assistenza bollette di Messina, sostenendo che sul contatore della vittima risulterebbero attive forniture simultanee da parte di più gestori, una situazione anomala che esporrebbe l’utente a gravi rischi di blocco o sanzioni.

Per scongiurare il pericolo, il finto operatore offre una presunta tutela, che consisterebbe nella disdetta immediata delle pratiche in corso e nell’inserimento del numero di telefono in una inesistente lista nera commerciale finalizzata a bloccare le chiamate moleste. Subito dopo, scatta la richiesta di conferma dei dati personali e la pianificazione di un successivo ricontatto. Nel caso in cui il cittadino manifesti l’intenzione di effettuare verifiche autonome, il tono della conversazione cambia repentinamente, diventando minaccioso e colpevolizzante, arrivando ad attribuire all’utente la responsabilità di eventuali interruzioni del servizio e addebiti futuri.

Come difendersi dai raggiri telefonici

Vicende di questo tipo confermano quanto sia elevato il livello di attenzione richiesto nella gestione dei contratti di energia e gas. Le autorità e le aziende di distribuzione ricordano costantemente che i veri gestori e distributori di rete non contattano i clienti per proporre disdette tramite telefono né gestiscono registri commerciali di blocco in questo modo. In presenza di simili telefonate, il consiglio fondamentale è quello di interrompere subito la conversazione, evitare di fornire qualsiasi dato anagrafico, codice cliente o informazione sulle bollette e non richiamare i numeri sospetti.

Eventuali anomalie o dubbi sulle forniture vanno verificati esclusivamente contattando i canali di assistenza ufficiali della propria azienda di riferimento, i cui recapiti sono indicati chiaramente sulle fatture mensili. Nel caso in cui si subiscano pressioni insistenti o tentativi di truffa, è possibile inoltrare una segnalazione formale alle forze dell’ordine o agli sportelli di tutela dei consumatori.