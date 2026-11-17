A dieci anni dalla scomparsa, il gruppo consiliare dem chiede di intitolare una strada all'ex segretario generale del Parlamento europeo

Aveva ventitré anni quando, come segretario particolare del ministro degli Esteri Gaetano Martino, partecipò ai lavori preparatori della Conferenza di Messina del 1955, da cui partì il cammino verso i Trattati di Roma. Quarant’anni dopo guidava la macchina amministrativa del Parlamento europeo. Nel decimo anniversario della scomparsa di Enrico Vinci, il gruppo consiliare del Partito Democratico ha presentato una proposta per intitolargli una via della città.

Nel decimo anno dalla scomparsa di Vinci, la proposta dà concreta attuazione a una riflessione già avviata dal segretario provinciale Armando Hyerace e un primo lavoro dell’ex capogruppo Felice Calabrò, oggi ripreso e formalizzato dall’attuale gruppo consiliare.

Nato a Messina nel 1932, Vinci seguì Martino prima al ministero della Pubblica Istruzione e poi alla Farnesina, e ne fu capo di gabinetto quando Martino presiedette il Parlamento europeo, dal 1962 al 1964. Da lì una lunga carriera nelle istituzioni comunitarie, fino alla nomina a segretario generale del Parlamento europeo, incarico che ricoprì dal 1986 al 1997, negli anni in cui la Comunità diventava Unione.

«Con questa proposta vogliamo rendere omaggio a una personalità che ha dato lustro alla nostra città e che merita un posto nella memoria collettiva di Messina», dichiarano i consiglieri comunali del Pd Alessandro Russo, Antonella Russo e Mariella Perrone. «La Conferenza del 1955 resta una delle pagine più importanti della storia della nostra città, e accanto a Martino è giusto ricordare anche chi lavorò al suo fianco e dedicò poi tutta la vita al consolidamento delle istituzioni europee. Intitolargli una strada significa restituire alla città un pezzo della propria storia e trasmetterlo alle nuove generazioni».

«Messina ha avuto un ruolo fondamentale nella nascita dell’Europa unita», aggiunge Hyerace. «Gaetano Martino ne è stato uno dei protagonisti più autorevoli, ma quella stagione ha visto emergere anche personalità come Enrico Vinci, che seppero raccoglierne l’eredità e tradurla in un impegno istituzionale lungo oltre quarant’anni. È una storia che abbiamo il dovere di custodire, soprattutto oggi, quando il progetto europeo si confronta con nuove tensioni internazionali e con la necessità di rafforzare la propria dimensione politica e democratica».

«Vinci, poi, non ha mai reciso il legame con la sua città, e in particolare con Castanea», prosegue Hyerace. «Pur avendo trascorso la vita ai vertici delle istituzioni europee, continuava a tornarci, e a Castel Vinci amava ospitare i leader europei per far conoscere loro le bellezze di Messina. Ricordarlo significa anche richiamare la città alla sua vocazione mediterranea ed europea».

«Ci auguriamo che la proposta raccolga una condivisione ampia e trasversale», conclude Hyerace. «Enrico Vinci appartiene al patrimonio storico e civile di tutta la comunità messinese».