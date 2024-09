Messina, pugno di ferro contro gli zozzoni

Le telecamere non bastano, il sindaco Basile chiede aiuto e la Prefettura risponde: nasce il mini pool interforze contro l'abbandono dei rifiuti

Anche le forze dell’Ordine saranno coinvolte nella lotta agli “zozzoni”, a chi abbandona rifiuti in maniera irregolare. La novità emerge dall’ultimo Comitato per l’ordine e la sicurezza convocato dalla Prefetta di Messina Cosima Di Stani. Al tavolo c’erano i nuovi comandanti provinciali della Guardia di Finanza, Colonnello Girolamo Franchetti e dei Carabinieri Colonnello Lucio Arcidiacono, insieme al Questore Annino Gargano.

Le telecamere contro chi abbandona i rifiuti non bastano

Il Comitato ha acceso i riflettori sul problema dei rifiuti appunto, dopo aver ascoltato in particolare le criticità evidenziate dal sindaco metropolitano Federico Basile e dal rappresentante della Polizia Municipale, che hanno evidenziato come in troppi continuano ad abbandonare la spazzatura per strada malgrado le tante telecamere attive sul territorio.

Il mini pool anti zozzoni tra forze dell’Ordine e polizia locale

L’indicazione che ne è venuta fuori è stata quindi quella di coinvolgere anche le forze dell’Ordine, che attiveranno servizi di controllo specifici e che si raccorderanno in una sorta di mini pool insieme alle polizie locali per coordinare gli interventi.