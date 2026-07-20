 Messina. Quel tratto di marciapiede in via Catania ancora impraticabile

Messina. Quel tratto di marciapiede in via Catania ancora impraticabile

Marco Ipsale

Messina. Quel tratto di marciapiede in via Catania ancora impraticabile

lunedì 20 Luglio 2026 - 11:45

Il consigliere Cacciotto sollecita sssessore, Dipartimento e Amam per la messa in sicurezza del tratto da anni inaccessibile ai pedoni

Un percorso pedonale interdetto e un intervento di ripristino atteso da diverso tempo. Torna al centro dell’attenzione la situazione del marciapiede di via Catania, nel tratto adiacente al muro perimetrale del campo di atletica Santamaria (ex Gil). A sollevare nuovamente la questione è il consigliere della Terza Circoscrizione, Alessandro Cacciotto, che ha inviato una nota all’assessore alla Manutenzione beni e servizi, al Dipartimento Servizi Tecnici – Servizio Manutenzione Strade ed Impianti e ad Amam.

Il sollecito

Cacciotto rinnova la richiesta di un’azione risolutiva per l’area pedonale e chiede “di provvedere urgentemente al ripristino a regola d’arte del marciapiede, tenuto conto che da anni versa in una situazione di impraticabilità”.

Il consigliere ricorda come il problema sia stato posto più volte all’attenzione delle istituzioni senza però trovare soluzione. «In diverse occasioni ho rappresentato la necessità di intervento ma ad oggi nulla è stato fatto», evidenzia Cacciotto, ripercorrendo anche le motivazioni ricevute in passato: «In questi anni mi è stato rappresentato che la riqualificazione del marciapiede farebbe parte di un complessivo progetto di riqualificazione».

I tempi di attesa e la sicurezza viabile

Secondo il consigliere, i tempi trascorsi impongono un intervento non più rinviabile per tutelare chi transita a piedi lungo l’arteria. «Tanti anni trascorsi siano più che sufficienti per riqualificare un marciapiede, su cui attualmente vige il divieto di attraversamento, evitando che i pedoni percorrano la strada con rischio per la propria incolumità», conclude.

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