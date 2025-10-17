Messina, Racing City Group: “Il 27 ottobre la nuova società”

Le prime parole di Justin Davis, futuro presidente, dopo aver versato il saldo per l'acquisto

MESSINA – La città spera in un nuovo inizio calcistico. Oggi Racing City Group e Global Capital hanno versato il saldo di 150mila euro per l’acquisizione del Messina calcio. Questo il commento del futuro presidente Justin Davis “Non acquistiamo solo un titolo sportivo: abbracciamo una città, una passione, un sogno da realizzare insieme”. Le società annunciano che il 27 ottobre verrà costituita la nuova società e poi i consulenti si occuperanno della procedura per l’assegnazione del titolo sportivo.

A sua volta, così l’avvocata Maria Di Renzo, curatrice del fallimento della società Acr Messina: “I contatti tra la curatela e lo staff del Racing City Group e del Global Capital Fzco sono continui e serrati per cercare di garantire il massimo sostegno alla squadra e a tutto l’entourage in questo delicato periodo di prosecuzione dell’esercizio provvisorio. Nel corso della prossima settimana avrà luogo un incontro ufficiale con i legali rappresentati delle società aggiudicatarie che saranno a Messina per i necessari incombenti. Nelle more vi è un campionato che prosegue e la squadra ha sempre più bisogno del sostegno dei tifosi e della città per continuare questa fantastica rincorsa in classifica”.