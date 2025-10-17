 Messina, Racing City Group versa il saldo di 150mila euro

Redazione

venerdì 17 Ottobre 2025 - 18:24

L'avvocata Di Renzo, curatrice del fallimento, commenta così: "Un altro importante passo verso l'acquisizione della società"

MESSINA – Oggi un altro importante passo verso il passaggio della squadra alla nuova proprietà è stato compiuto. Solo pochi giorni dopo l’aggiudicazione risulta accreditato sul conto corrente della procedura concorsuale il saldo prezzo pari ad € 150.000,00. Adesso restano da svolgere tutti gli adempimenti burocratici e ammnistrativi necessari per formalizzare la cessione del ramo d’azienda sportivo e la consequenziale attribuzione da parte degli organi federali del titolo sportivo”. A comunicarlo è l’avvocata Maria Di Renzo, curatrice del fallimento della società Acr Messina: Racing City Group ha versato il saldo di 150mila euro.

Nei prossimi 15 giorni dovrà essere completata l’operazione per acquisire la squadra e Justin Davis e Morris Pagniello, che guidano la società italo-australiana, saranno a Messina il 24 ottobre.

Continua Ia legale: “I contatti tra la curatela e lo staff del Racing City Group e del Global Capital Fzco sono continui e serrati per cercare di garantire il massimo sostegno alla squadra e a tutto l’entourage in questo delicato periodo di prosecuzione dell’esercizio provvisorio. Nel corso della prossima settimana avrà luogo un incontro ufficiale con i legali rappresentati delle società aggiudicatarie che saranno a Messina per i necessari incombenti. Nelle more vi è un campionato che prosegue e la squadra ha sempre più bisogno del sostegno dei tifosi e della città per continuare questa fantastica rincorsa in classifica”.

