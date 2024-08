Messina, razzi sul lido: è caccia ai responsabili

Colpita una sdraio ma nessun ferito. Indagini per chiarire l'accaduto. Bravata, errore o c'è altro?

Gli investigatori hanno avviato gli accertamenti per individuare i responsabili di quanto accaduto stamane al lido del Tirreno, dove due razzi hanno seminato il panico tra i bagnanti. I razzi, di quelli usati per le segnalazioni in mare, hanno colpito una sdraio, per fortuna in quel momento vuota, nella struttura balneare della spiaggia di Mortelle.

A parte i momenti di paura e tensione, non si sono registrati feriti. Adesso si indaga per risalire all’identità dei responsabili e chiarire i contorni dell’accaduto. Si è trattata di una bravata, un errore o un atto intimidatorio?