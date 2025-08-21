 Messina. Riaperto il parcheggio di Paradiso sulla via Consolare Pompea

Gianluca Santisi

giovedì 21 Agosto 2025 - 14:00

A maggio del 2024 il cantiere era stato sequestrato per la presenza di materiali non idonei e altre presunte irregolarità

MESSINA – Riaperto questa mattina il parcheggio di Paradiso. Il via libera è arrivato con la consegna dei lavori di bonifica, ultimati all’inizio di agosto. L’area era stata sequestrata il 10 maggio dello scorso anno, con sei indagati. Un anno dopo era arrivato il dissequestro che aveva consentito all’Amministrazione comunale di avviare i lavori bonifica.

La vicenda

Gli interventi di realizzazione del parcheggio di Paradiso erano appena iniziati quando la polizia municipale sequestrò l’area di cantiere per la presenza di materiali non idonei e altre presunte irregolarità. Lo scorso mese di gennaio il Comune aveva chiesto il dissequestro dell’area per poter riprendere i lavori e completare il parcheggio lungo la via Consolare Pompea. Lungo la stessa via altri due parcheggi sono stati aperti lo scorso anno.

