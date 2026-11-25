L'iniziativa del Consiglio della Terza Circoscrizione

MESSINA – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Consiglio della Terza Circoscrizione ha promosso due significativi momenti di raccoglimento, preghiera e memoria per onorare le vittime di due gravi femminicidi che hanno profondamente segnato la comunità del Terzo Quartiere.

Il primo momento commemorativo si è svolto in via Lombardia, presso l’abitazione di Daniela Zinnanti, uccisa il 9 marzo di quest’anno. Alla cerimonia hanno preso parte, insieme ai consiglieri circoscrizionali, il parroco della vicina chiesa di San Giacomo Padre Pierpaolo, padre Marco, della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, e l’assessore al decentramento del Comune di Messina Nino Carreri che hanno guidato un momento di preghiera e riflessione collettiva. Particolarmente toccante è stata la partecipazione della figlia Roberta, accompagnata dalla nipotina, affiancate dall’affetto e dalla vicinanza di numerosi residenti del condominio e cittadini del quartiere.

Successivamente, tutti i presenti si somo spostati in via La Farina per rendere omaggio a Melissa Echevvarria, ritrovata morta il 14 agosto 2026, rinnovando anche in questa sede un sentito momento di preghiera e vicinanza.

Con questa duplice iniziativa, il Consiglio della Terza Circoscrizione intende ribadire il proprio impegno costante nella sensibilizzazione contro ogni forma di abuso e violenza sulle donne, sottolineando l’importanza della memoria collettiva e della solidarietà di quartiere come strumenti fondamentali per promuovere una cultura del rispetto e della non violenza.

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