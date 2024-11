La segnalazione di un cittadino

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275. Scrive un cittadino: “Segnalo la situazione di forte degrado in cui versa una parte di spiaggia a Messina nord. Un lido ha lasciato parecchio materiale, mesi dopo la chiusura estiva, e una mareggiata riverserà tutti i rifiuti in mare. Ci sono decine di chiodi arrugginiti sporgenti che potrebbero ferire i tanti bambini e ragazzi che vivono in queste zone”.