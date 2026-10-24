“Messina Rigenera”: la casa a 4 famiglie in attesa dei 57 alloggi dell’ex caserma Sabato

La consegna da parte di Arismè. E ora si attende la graduatoria definitiva pure per 23 nuclei familiari

MESSINA – Ieri giornata importante per ArisMè: quattro famiglie hanno ricevuto le chiavi della nuova abitazione e prende ufficialmente avvio Messina Rigenera, il progetto promosso dall’Agenzia per accompagnare il risanamento con una pianificazione organica delle aree liberate dalle baraccopoli.

La consegna delle chiavi, avvenuta a Palazzo Zanca, riguarda tre nuclei familiari di via Palermo, Isolato 13, Area 73 – Nuova perimetrazione, e un nucleo del rione Taormina inserito in una precedente graduatoria. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Federico Basile, il presidente di ArisMè Massimo Rizzo, il direttore generale Loredana Bonasera e il sub-commissario Santi Trovato.

Si avvicina intanto la consegna ad ArisMè dei 57 alloggi dell’ex caserma Sabato, a Montepiselli, destinati alla gestione e alla successiva messa a disposizione delle famiglie provenienti dalle aree di risanamento. Gli appartamenti, riqualificati dal Comune di Messina nell’ambito del programma PINQuA, sono tutti in classe energetica A4.

La disponibilità di queste abitazioni amplierà le soluzioni da valutare nelle prossime procedure di assegnazione, in relazione alle caratteristiche e alle necessità dei nuclei familiari interessati dalle graduatorie.

Ma torniamo alla consegna di ieri. «È una giornata che vivo con particolare emozione: è la prima consegna delle chiavi alla quale partecipo da quando ho assunto la presidenza di ArisMè. Per queste famiglie si apre una nuova fase, dopo un percorso che richiede attenzione e lavoro da parte di tutti i soggetti coinvolti. Come Agenzia siamo chiamati a proseguire con concretezza, perché ogni assegnazione rappresenta un passaggio reale nel processo di risanamento della città», dichiara il presidente Massimo Rizzo.

Il lavoro prosegue con le prossime assegnazioni. Dopo il 26 ottobre, è attesa la graduatoria definitiva relativa a via Rosso da Messina e via Pirandello, che interessa 23 nuclei familiari. La pubblicazione consentirà di avviare le successive fasi del ricollocamento e di accompagnare le famiglie nella valutazione degli alloggi disponibili.

«Il lavoro di ArisMè continua con le prossime famiglie. La graduatoria definitiva di Via Rosso da Messina e Via Pirandello riguarda 23 nuclei che potranno avvicinarsi alla scelta della nuova abitazione. Seguiremo questa fase con la massima attenzione, verificando le esigenze di ciascuna famiglia e garantendo correttezza e continuità nelle procedure», aggiunge Rizzo.

Parte Messina Rigenera: coinvolti enti, università e ordini professionali

Comunica sempre la partecipata: “Con l’invio della nota agli stakeholder (portatori d’interesse, n.d.r.) istituzionali, tecnici e scientifici prende avvio una nuova fase operativa di Messina Rigenera. ArisMè ha chiesto agli enti destinatari di designare un proprio rappresentante qualificato per il Tavolo Tecnico Permanente per la Rigenerazione Urbana delle Aree di Risanamento della Città di Messina, organismo consultivo e propositivo chiamato a contribuire allo studio e alla definizione di proposte per il futuro delle aree interessate.

Sono stati coinvolti il Comune di Messina, il commissario straordinario del governo per il risanamento delle baraccopoli, le sei Circoscrizioni comunali, l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, la Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Messina, l’Università degli Studi di Messina, gli Ordini degli Architetti, degli Ingegneri, dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Messina, l’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia e Messina Social City.

“La prima fase del programma sarà dedicata alla ricognizione delle aree di risanamento, articolate nelle sei macroaree di San Filippo, Gazzi, Centro, Giostra, Annunziata e Costa. L’obiettivo è costruire un quadro conoscitivo delle caratteristiche, delle criticità e delle potenzialità dei territori, per poi individuare una prima area pilota sulla quale avviare un approfondimento tecnico e un percorso di ascolto. La partecipazione al Tavolo sarà libera, volontaria e gratuita, senza compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese. L’organismo avrà funzioni esclusivamente consultive e propositive, senza poteri amministrativi, gestionali o decisionali. Una volta ricevute le designazioni, ArisMè formalizzerà la composizione operativa del Tavolo e convocherà la prima riunione”, viene comunicato.

«Il risanamento richiede anche una visione sul futuro delle aree che vengono liberate. Con Messina Rigenera vogliamo superare la logica degli interventi isolati e avviare un lavoro coordinato, fondato sulla conoscenza dei territori e sul contributo delle competenze istituzionali, tecniche, scientifiche e professionali. La richiesta di designazione dei rappresentanti è il primo passaggio per costruire questo confronto. L’obiettivo è individuare criticità, potenzialità e priorità e arrivare a proposte concrete per la rigenerazione urbana», dichiara il direttore generale di ArisMè, Loredana Bonasera.

Il percorso è stato avviato in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 560 del 10 settembre 2026 e del provvedimento del Consiglio di amministrazione di ArisMè n. 76 del 16 ottobre 2026.

Tutte le informazioni e la graduatoria sono disponibili sul sito della partecipata.