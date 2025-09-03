 Messina. Rocambolesca fuga di un pusher da posto di blocco dei Cc, arrestato

Alessandra Serio

mercoledì 03 Settembre 2025 - 13:45

All'alt della pattuglia è scappato dall'auto lanciando un pacco con un etto di cocaina

Ha 25 anni ed è una vecchia conoscenza delle forze dell’Ordine il ragazzo fermato dai carabinieri a Mangialupi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Alt della pattuglia

L’arresto in flagranza è scattato durante un posto di blocco. I militari del Nucleo operativo della compagnia Messina Centro hanno intimato l’alt ad un’utilitaria con tre individui a bordo. Tra loro il 25enne appunto, che ha tentato di fuggire, aprendo lo sportello e dandosela a gambe. L’inseguimento è durato poco: i militari lo hanno ammanettato e recuperato il panetto da 100 grammi di cocaina che il ragazzo, durante la fuga, aveva gettato oltre il ciglio della strada.

A bordo anche un evaso dai domiciliari

La droga è stata inviata ai Ris per gli esami di laboratorio mentre è stato arrestato anche un altro delle persone a bordo, un 41enne che avrebbe dovuto trovarsi ai domiciliari, denunciato anche perché aveva un coltello a serramanico, sequestrato.

Ora sono entrambi ai domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

