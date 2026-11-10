L’Acr Messina Futsal esonera mister Tutilo, il ds Pinizzotto: “I ragazzi restano motivati”

Prossimo impegno di campionato contro il Sulmona, la formazione giallorossa prepara l'impegno sotto la guida del vice Sergio Carnazza

MESSINA – Riprendono gli allenamenti in casa Messina Futsal, dopo la pausa per la Nazionale. C’è da preparare il prossimo impegno di campionato, contro il Sulmona di Mammarella. A fare il punto è il direttore sportivo Giovanni Pinizzotto al lavoro con la società per trovare la nuova guida tecnica dopo l’esonero di mister Tutilo in seguito al ko interno con l’Eur.

“La scorsa settimana – spiega il direttore sportivo – i ragazzi si sono allenati intensamente, pensando già alla partita col Sulmona. Non abbiamo individuato ancora il nuovo tecnico e per il momento gli allenamenti li sta gestendo mister Sergio Carnazza, allenatore in seconda”. Pinizzotto prosegue: “Ho visto i ragazzi abbastanza motivati e proiettati a questa sfida di sabato prossimo, contro gli abruzzesi; una sfida importante per entrambe le compagini. La squadra sa bene che ha potenzialità importanti e che può togliersi dall’attuale posizione in classifica e chissà, magari puntare anche a qualcosa di più”.

Sulla panchina di mister Ricardo Tutilo sono pesate le due sconfitte interne: “Purtroppo le sconfitte in casa, contro Real Fabrica ed Eur pesano. Dopo l’Eur, infatti, è arrivato l’esonero per mister Tutilo. Lo abbiamo fatto per dare una scossa all’ambiente ed anche ai ragazzi che da veri professionisti lo sanno e stanno dando il massimo, consapevoli che ci si sta giocando un campionato lungo, equilibrato e difficile”.