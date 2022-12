Il Messina Rugby supera l'Arechi, prima vittoria in trasferta - Tempostretto

La formazione messinese vince lo scontro diretto contro una diretta rivale per la salvezza in Serie B

SALERNO – Importante vittoria esterna per il Messina Rugby allo Stadio Vetusti di Salerno. La formazione peloritana ha superato, nella 7ª giornata del campionato di Serie B, l’Arechi Rugby per 15-31. È la seconda vittoria in questo campionato per la formazione peloritana, dopo la prima ottenuta ai danni della Us Roma all’esordio in casa, arriva anche la prima in trasferta.

Aggiunge cinque punti alla propria classifica la formazione di coach Alibrandi che grazie alle cinque mete realizzate, anche se ne bastavano quattro, ottiene anche il punto di bonus offensivo. La graduatoria vede il Messina Rugby salire a quota 10 punti nel girone D staccando esattamente di 10 lunghezze l’Arechi ultimo in classifica a 0 e al momento squadra indicata a retrocedere. Sarebbe salva invece la formazione siciliana.

Prossimo turno si torna a giocare allo Stadio Arturo Sciavicco di Sperone, il Messina Rugby ospiterà nell’8ª di campionato L’Aquila. La sfida si giocherà sabato perché gli ospiti hanno chiesto di anticiparla, la formazione abruzzese occupa la quartultima posizione, 6 punti sopra Messina.

Arechi Rugby – Messina 15-31

Inizio devastante di Messina che nei primi 20 minuti si porta avanti per 0-19 grazie alle mete di Tripodi, Alessandro Santilano e Placanica, due delle quali vengono trasformate senza problemi da Valenti. Arriva la reazione dell’Arechi, che con un moto d’orgoglio, trova prima che finisca il tempo due mete di cui una trasformata che fanno terminare i primi quaranta minuti su un meno pesante passivo di 12-19.

Nel secondo tempo, grazie anche ad una mischia messinese, allenata da Sandro Miduri, che funziona bene, i peloritani vanno ancora a segno con Rizzo, che fa scattare il punto di bonus offensivo, e Privitera. Una sola delle due mete viene trasformata da Valenti per fissare il punteggio del Messina Rugby a 31. I padroni di casa subiscono il gioco dei siciliani, bravi nel non concedere la meta e infatti i locali nel secondo tempo si accontentano solo di piazzare dalla piazzola un penaltie per aggiungere altri tre punti.

