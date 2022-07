Messina. Scie in mare, l'Amam: "Sono alghe decomposte" - Tempostretto

Il dirigente tecnico Salvo Puccio rassicura dopo le segnalazioni dei bagnanti: "Non si tratta di reflui"

MESSINA – Le scie sospette nel mare del litorale tirrenico? Il dirigente tecnico dell’Aman, Salvo Puccio, rassicura e spiega che non si tratta di liquami. “Come ogni anno – dice Puccio – sul litorale tirrenico di Messina alle alte temperature delle acque si associano fenomeni di decomposizione di masse algali con galleggiamento di residui vegetali. Più volte abbiamo fatto analizzare sia le acque che i residui vegetali e i risultati hanno escluso qualsiasi natura organica da reflui del materiale in galleggiamento. Quindi non si tratta di reflui – conclude il dirigente – ed i depuratori sono perfettamente funzionanti”.