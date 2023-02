Messina. Sconti e seconde case, Fdi attacca la Giunta sulla nuova Tari - Tempostretto

I consiglieri propongono modifiche per inserire agevolazioni a chi conferisce in discarica e alle fasce deboli

MESSINA – I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia dicono no alla nuova Tari. Libero Gioveni, Dario Carbone e Pasquale Curró si sono presentati di fronte ai giornalisti per esprimere tutto il proprio dissenso alle modifiche al regolamento della tassa sui rifiuti. Un “no” che nasce dall’eliminazione della scontistica per le fasce deboli e passa dalle limitazioni del tributo per le seconde case.

Lo sconto di cui si parla è quello del 35 per cento sulla parte variabile del tributo a chi conferisce nelle isole ecologiche 60 kg annui di rifiuti. Il capogruppo Gioveni spiega: “Riteniamo che sia innopportuno sopprimere l’articolo. Sia perché non incide dal punto di vista economico. Parliamo di 15mila utenti e un importo di un milione e mezzo su 54 milioni che con l’aumento può arrivare a 63 o 64 milioni. Non incide rispetto ai benefici socioeconomici, perché sono certo che nessuno andrà più a conferire in discarica e questo genererà un ulteriore spreco di risorse”.

“E riteniamo inopportuna – prosegue Gioveni – anche la limitazione che la Giunta ha previsto per la riduzione del tributo nelle seconde case per cui si prevede il distacco delle utenze del gas e idriche oltre che l’assenza degli arredi. Senza contare che il tributo sulle seconde case, in cui non ci sono residenti, andrebbe pagato in questo regolamento in base al numero di componenti. Pur abitando in un’altra casa, anche se non ci abita nessuno nella seconda. Attualmente non si paga così”. Ciò che contestano i consiglieri è il pagamento per più persone sia in una sia nell’altra casa.

Scontro sulla scontistica

Gioveni chiude parlando della scontistica per le fasce a basso reddito e per gli ultrasettantenni: “Ne parliamo da anni. Manca il bando e per noi non è corretto che le riduzioni siano solo per i nuclei familiari con un invalido al 100 per cento, ma bisogna fare come nel 2017 e 2018, quando i beneficiari delle esenzioni sono stati più di 3mila con un plafond di 600mila euro. Non comprendiamo perché 600-700mila euro non possano essere inseriti, come accaduto in passato, per le famiglie a basso reddito. Non faremo sconti a nessuno e chiediamo risposte. Anche Arera ha chiarito che la scontistica è necessaria per queste fasce di popolazione perché avrebbe benefici su tutti, innescando un circuito perché con le agevolazioni chi paga sempre pagherà di meno. Presenteremo vari emendamenti per modificare questi aspetti e speriamo che la maggioranza, che è schiacciante, ci ascolti. Se no che ce lo dicano: questo milione e mezzo serve ad assumere personale”.

Carbone: “Da 39 a 60 milioni in dieci anni…”

Carbone aggiunge: “In dieci anni siamo passati da 39 a 60 milioni, paradossale se si pensa che con la differenziata avremmo dovuto pagare tutti di meno. Senza contare che il paradosso è che l’azienda deve subappaltare il servizio a società catanesi. Sulle agevolazioni a invalidi al 100 per cento e ultraottantenni il paradosso è un altro: che il bando manca da 3 anni. Un a persona ci ha raccontato che pur essendo ultra 80enne le è stato detto che sì, avrebbe diritto alle agevolazioni, ma manca il bando e quindi deve pagare”.