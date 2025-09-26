 Messina. "Scorribande di motorini a Villa Dante"

Redazione

venerdì 26 Settembre 2025 - 10:50

L'appello: "Il polmone verde del centro città non deve diventare circuito per incivili che ignorano ogni regola del vivere civile"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Desideriamo portare all’attenzione delle autorità competenti una situazione inaccettabile che da troppo tempo si verifica all’interno di Villa Dante, unico polmone verde nel centro città, frequentato quotidianamente da bambini, famiglie, anziani e cittadini che desiderano semplicemente godere di momenti di relax e tranquillità in un luogo sicuro”.

Scrivono dei cittadini: “Purtroppo, da settimane – e in particolare nella giornata del 25 settembre 2025, come documentato nelle foto allegate – si assiste a vere e proprie scorribande di motorini che sfrecciano indisturbati lungo i viali interni della villa, mettendo a rischio l’incolumità dei presenti e trasformando un luogo pubblico in un circuito per incivili che ignorano ogni regola del vivere civile. La totale assenza di controllo da parte della Polizia municipale e l’impossibilità, da parte dei soli dipendenti della Social City, di gestire o prevenire tali comportamenti, rendono il problema ancora più grave e urgente. Cosa si aspetta per intervenire? Che ci scappi il morto?”.

“Ci uniamo alla voce di tanti cittadini esasperati per chiedere un presidio costante delle forze dell’ordine, l’installazione di barriere dissuasive ai varchi di ingresso, e una normativa più severa per chiunque violi il regolamento del parco. Villa Dante non può e non deve diventare terra di nessuno”.

  1. Arcistufo2.0 26 Settembre 2025 12:55

    L’articolo non è esaustivo.
    Non specifica se i dipendenti della social city abbiano o meno chiamato i vigili, che certo non possono essere onnipresenti.
    Li hanno chiamati?

