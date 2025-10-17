 Messina, sentenza sulla Pasquetta dimostrativa al parco Aldo Moro

Messina, sentenza sulla Pasquetta dimostrativa al parco Aldo Moro

Alessandra Serio

Messina, sentenza sulla Pasquetta dimostrativa al parco Aldo Moro

Tag:

venerdì 17 Ottobre 2025 - 17:25

Per il giudice a Parco Aldo Moro fu azione dimostrativa e non invasione. Era il 2022

Si chiude con 8 condanne e 17 assoluzioni il processo al gruppetto che nel giorno di Pasquetta del 2022 “occupò” Parco Aldo Moro. Una azione dimostrativa e non violenta, portata avanti da persone provenienti da diverse città d’Italia, per riaccendere i riflettori sulla necessità di recuperare lo spazio verde cittadino. Come poi effettivamente avvenne: oggi l’area è stata restituita ai cittadini ma quel giorno i cancelli erano ancora chiusi e in 25 li scavalcarono, guadagnandosi le accuse di invasione dei terreni e resistenza a pubblico ufficiale, contestati a vario titolo.

Azione dimostrativa non invasione

Per il giudice, però, il reato di invasione non c’era. Sono stati quindi condannati i sei soggetti che avrebbero opposto resistenza all’azione delle forze dell’ordine intervenute a “sgomberare”. La sentenza è del giudice monocratico Antonio Barbagallo che ha condannato a 6 mesi, pena sospesa, le persone accusate di resistenza a pubblico ufficiale, assolte invece dal reato di invasione: Elena Zanghì, Antonio Arigò, David Peter Mario Midgley, Caudio Risitano, Giovanni Spampinato, Luca Pompejano, Francesco Maimone e Maurizio Biundo.

Chi è stato assolto

Scagionati totalmente: Laura Zanghì, Elvira Margherita Girlanda, Giacomo Anselmo, Marco Bonaccorso, Nicola Alessandro Arboscelli, Daniele Raffa, Claudia Marini, Danilo Indelicato, Maria Angela Savoca, Simone Di Blasi, Marcantonio Pinnizzotto, Elena Grimaldi, Ludovico Maria Vindigni, Caterina Anna Maria Condorelli, Victor David Pauly, Antonio Maugeri e Antonio Tasca.

Nel processo sono stati impegnati gli avvocati Nino Cacia, Gabriele Lombardo, Maria Antonella Tripolone, Francesco Gazzara, Guido Moschella, Filippo Marchese, Pierpaolo Montalto e Carmelo Picciotto. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Messina Street Food Fest. Da Piazza Cairoli parte il viaggio fra sapori, profumi e solidarietà VIDEO
Dall’Archivio di Stato alla Biblioteca regionale, Messina e la cultura abbandonata
Spettacoli dal vivo nelle periferie, avviso pubblico del Comune di Messina
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED