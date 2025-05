Messina Servizi interviene per ripulire la discarica a Torre Faro

L’immobile abbandonato in via Senatore Arena è da anni preda di incivili

MESSINA – Uno spettacolo indecoroso, raccontato da Tempostretto, a pochi metri dalla spiaggia che si affaccia sul mar Tirreno. Uno di quei tratti di costa che ha appena ottenuto il riconoscimento della Bandiera blu. All’interno di un immobile abbandonato in via Senatore Arena si erano accumulati sacchetti pieni di rifiuti non differenziati, ingombranti e copertoni. Questa mattina gli operatori di Messina Servizi sono intervenuti per una pulizia straordinaria dell’area.

Purtroppo però non è la prima volta che l’immobile fatiscente viene pulito. Puntualmente, poco dopo, gli incivili di turno tornano ad abbandonare altri rifiuti. In attesa di demolire ciò che resta di quel fabbricato servirà trovare una soluzione per impedire che si trasformi di nuovo in una discarica vista mare. Il primo nostro servizio risale al luglio 2024.

Articoli correlati