Rifiuti ingombranti lasciati ovunque. Ma la raccolta itinerante dà frutti

Duemila tonnellate (2 milioni di chili) di rifiuti ingombranti raccolti in strada nei primi sei mesi dell’anno, dei quali 1650 non riciclabili e 350 di materiale legnoso destinato al recupero. Una media di oltre 300 tonnellate al mese, che a luglio è raddoppiata e ad agosto si è mantenuta sui livelli del mese precedente, con 370 tonnellate nei primi 17 giorni, probabilmente a causa del “ricambio” di mobili nelle case estive. E per la raccolta serve ovviamente personale, che viene tolto al servizio di pulizia ordinaria.

Un quadro allarmante, mitigato solo dal fatto che, per fortuna, esistono anche cittadini civili. Sono quelli che, negli ultimi 17 giorni, hanno portato 960 chili di legno e 4mila 450 chili di ingombranti nelle isole ecologiche e ben 14mila 140 chili di legno e 69mila 950 chili di ingombranti nelle giornate apposite organizzate da Messina Servizi. Ecco perché l’azienda ha deciso di aumentare i giorni di raccolta itinerante.

Si chiama “Pari e dispari: butta bene, vince Messina. Raccolta straordinaria”. E’ l’iniziativa che permetterà, a sabati alterni, dalle 7 alle 13, la raccolta gratuita degli ingombranti. Pari e dispari perché un sabato si farà nei quartieri pari (il secondo, il quarto e il sesto), quello successivo nei quartieri dispari (il primo, il terzo e il quinto), poi di nuovo quelli pari, poi quelli dispari e così via. Domani la raccolta è prevista nel I quartiere a Mili Marina, nei pressi del Canneto, nel III quartiere a Fondo Fucile Basso, nel V quartiere all’Annunziata, in piazza Matteotti. Si possono portare mobili, reti, materassi, divani, scaffali, biciclette, stendini, rifiuti elettrici ed elettronici, sfalci di potature ecc. Fermo restando che rimane sempre attivo il numero verde 800 042222 per il ritiro gratuito ai cassonetti più vicini a casa propria, nel giorno da concordare.