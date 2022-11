Messina, una settimana di economia creativa: riuso, riciclo e meno consumo d'acqua - Tempostretto

Tanti eventi tra Marina del Nettuno e Camera di Commercio per sensibilizzare sui temi legati alla salvaguardia dell'ambiente

MESSINA – Messina si prepara a una settimana di sensibilizzazione cruciale in favore dell’ambiente. Tra Marina del Nettuno e Camera di Commercio, infatti, nei prossimi sette giorni i cittadini potranno fare incetta di eventi “green”, in quella che per l’Unione Europea è la settimana dedicata al riuso e al riciclo. E così fino a domenica 27 novembre il Marina del Nettuno ospiterà esposizioni artigianali, laboratori creativi per i bambini e diversi incontri con gli studenti, con tanto di installazione di opere contemporanee nei fondali dello Stretto, per un suggestivo museo sottomarino.

Basile: “Coinvolgere la città”

Venerdì e sabato, invece, alla Camera di Commercio ci saranno diversi convegni, organizzati dal gruppo Giovani imprenditori di Sicindustria Messina, dalla Camera di Commercio, da Benefit, dagli Inivisibili, da MillaSensi e da Comet. Un festival dell’economia creativa che “contribuirà sicuramente a un maggior coinvolgimento della cittadinanza sui temi di stringente attualità”, ha spiegato il sindaco Federico Basile. Il primo cittadino si è rivolto soprattutto al progetto Benefit, che dal 2017 rigenera abiti e “contribuisce alla riduzione dell’inquinamento, ma contemporaneamente, svolge un ruolo sociale di enorme valore”.

Puglisi Rossitto: “Benefit cresciuta molto”

“L’associazione Benefit è cresciuta negli anni, oggi riceve 2mila kg di abiti a settimana – ha dichiarato Cristina Puglisi Rossitto, ideatrice e fondatrice del progetto – questa realtà, si traduce nel primo progetto in Italia che ricicla, riutilizza gli abiti e promuove fibre vegetali come il tessuto di canapa, al fine di rappresentare un esempio di filiera della moda sostenibile, in tutte le sue componenti. Benefit il 25 novembre, parteciperà alla finale del Premio Cambiamenti di CNA, come start up innovativa”.





Articoli correlati