Messina si prepara al controesodo: prime code sul viale della Libertà VIDEO e FOTO - Tempostretto

Gli agenti della Polizia Municipale veicolano il traffico verso gli imbarchi

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – La città si prepara ai giorni del controesodo. Come ogni anno i mezzi in uscita dallo svincolo di Boccetta intasano il viale della Libertà fino agli imbarchi. Gli agenti della Polizia municipale hanno posizionato la segnaletica provvisoria per indicare la direzione ai vacanzieri che lasciano la Sicilia e deviare il traffico dei messinesi che si muovono in città in auto. Ecco le prime code della giornata.